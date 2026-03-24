新作がスゴイ攻めてる…！必需品にジャストフィット！おしゃれで便利な100均ポーチ

毎回話題のダイソー×東京ガールズコレクションコラボの新作が発売！今回もさまざまな商品が登場していますが、その中でもとても目を惹くアイテムを発見。ダイソーにしては攻めたデザインのおしゃれなポーチ。金具付きでバッグなどに吊り下げて使えます。試しに使ってみたら、必需品にジャストフィット！利便性も抜群です♡

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商品情報

商品名：化粧品収納ポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480932828

さすがダイソー×TGCコラボ♡可愛くて使い勝手抜群な筒形ポーチが登場！

最近発売された、ダイソー×東京ガールズコレクション（TGC）の新作商品の中から、注目のアイテムゲットしてきました！

今回ご紹介するのは、こちらの『化粧品収納ポーチ』。筒形でコンパクトな、おしゃれなデザインのコスメポーチです。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗には特設コーナーができていて、そこに陳列されていました。

この商品はただのポーチではなく、使い勝手の良さも考えられています。

蓋に金具が付いていて、バッグやベルトループなどに吊るして持ち運ぶことができます！

リングも付いているので、鍵やチャームを取り付けられるのもGOOD◎

素材が凝っていて光が当たると虹色に見える、ダイソーにしては攻めたトレンド感のあるデザイン。しかしながら色合いが暗めで派手すぎないので、コーディネートに合わせやすいと思います！

ネットの口コミや購入報告では、「コガネムシみたい！」「きれい！」などのコメントを見かけました。

また、さりげなくワンポイントが入ったタグも可愛さを後押し♡シンプルなのにしっかりと存在感を放つとは、さすがTGCコラボなだけあります！

コスメや薬などの必需品の持ち運びに便利！

商品名が『化粧品収納ポーチ』となっていますが、正直コスメはそこまで多く入りません。

容器の形状にもよるとは思いますが、小さなアイシャドウパレットとリップ2本くらいでいっぱいになってしまいました。

コスメに限定せず、小物収納として使うのがおすすめです。

個人的には、常備薬と保湿アイテムの収納にぴったりでした！

試しに吸入薬を入れてみましたが、高さが絶妙でスッポリ収まりましたよ。

サイズが合えばノーズスプレーなども。花粉対策グッズもサッと取り出せて便利です！

今回は、ダイソーの『化粧品収納ポーチ』をご紹介しました。

筒形のポーチがここまで使い勝手が良いなんて…！ダイソー×東京ガールズコレクションコラボでしか手に入らないアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。