フェイエノールトvsアヤックス スタメン発表
[3.22 オランダ・エールディビジ第28節](スタディオン・フェイエノールト)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 ユーリ・バース
DF 32 冨安健洋
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 53 M. van der Lans
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
※22:30開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 19 ラヒーム・スターリング
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 15 ユーリ・バース
DF 32 冨安健洋
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
DF 53 M. van der Lans
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります