中道改革連合の枝野幸男前衆院議員（61）が19日放送の文化放送「長野智子アップデート」（月〜金曜後3・00）にゲスト出演し、「ようやく日常が戻ってきた」と近況を明かした。

1993年7月の衆院選で初当選して以来、32年半に渡って国会議員として活動。2月の衆院選で落選し、SNSでは議員会館や議員宿舎からの引っ越しや弁護士業務再開に向けて準備する様子を伝えてきた。

番組で、共演者から「痩せててびっくりした」「スッキリされましたね」と言われると「別に体悪いわけじゃなくて」と笑う。「政治家って毎晩のように会食してお酒飲んで、自分は好きなので行かなくてもいい2軒目に行ったりしていた。選挙終わってから1カ月なんてほとんどそんな機会なかったし、落ち着いてからもものすごく機会が減ってるんで健康的に痩せています」と説明した。

パーソナリティーの長野智子が「運動したんじゃなくてお酒抜いただけ？」と聞くと、「夜の食事が大幅に変わりました。アルコールがいかにカロリーが高かったかって思いますね」と食生活の変化を明かしていた。