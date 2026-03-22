西武の菅井信也が5回無失点の好投

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が22日、4試合が行われた。日本ハムはヤクルトに5-4でサヨナラ勝ちした。先発の藤田琉生投手は3回無失点6奪三振の快投。しかし2番手の菊地大稀投手が4回に3点を失うと5回にも追加点を許した。劣勢の展開だったが9回に打線がつながり、梅林優貴捕手の適時打で同点に追いつくと、代打・今川優馬外野手のサヨナラ打で試合を決めた。

ロッテは9-1で西武に大勝した。同点の3回、押し出し四球で勝ち越すと、井上広大外野手の1号満塁弾、岡村了樹捕手の公式戦初本塁打となる1号ソロなどで8点を奪い試合を決めた。先発の森遼大朗投手は5回1失点の好投で今季ファーム初勝利。敗れた西武は、2番手の菅井信也投手が5回無失点と結果を残した。

オリックスは広島に0-2で敗れた。先発の田嶋大樹投手は6回2失点と試合をつくったが、打線が4回の満塁機を逃すなど、好機で1本が出なかった。完封負けとなったが来田涼斗外野手が2安打を放ち、3試合連続安打と好調を維持している。

ソフトバンクは阪神に1-3で敗れた。雨天により5回降雨コールドとなった。先発の前田純投手は4回2/3を投げて3失点（自責点1）。打線は4回に無死満塁の好機をつくり、併殺打の間に1点を返したが、計2安打と精彩を欠いた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）