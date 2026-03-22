トルクメン馬に口づけするアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）

カスピ海に突き出たイラン北部ゴレスタン州の半島の牧場で、競走馬として名高い「トルクメン馬」を育てている少数民族トルクメン人の男性がいる。1990年代の水害で住民は半島から出ていった。漁師しか近づかなくなった「陸の孤島」で「何もない自然環境こそが民族の誇りである良馬を生む」とこだわる。（共同通信テヘラン支局＝上松亮介）

アキル・サダトホセインさん（53）は、元々遊牧民だったトルコ系のトルクメン人。イランには180万人ほどが暮らす。国内唯一の公営ギャンブルの競馬界で名馬を送り出すブリーダーとして知られる。トルクメン馬は持久力に定評があり、病気にかかることが少ない。飼育コストを抑えられ、人気という。

国営イラン通信によると、牧場があるアシュラデ半島は1993年、カスピ海を挟んで北西に位置するロシアのボルガ川の氾濫による水害に遭い、住民約千人が移住した。サダトホセインさんも避難したが、5年後に戻った。都市部では競走馬の訓練に使うスペースの確保が難しく「人工物に囲まれた現代的な生活にもなじめなかった」。

半島には長い海岸を含む約400ヘクタールの土地が広がる。国の保護区域に指定され、サダトホセインさん夫妻しか住んでいない。最寄りの町は牧場から50キロ以上離れている。電気は太陽光発電。地下水をくみ上げ、家畜や畑から取れたものを食べる自給自足の生活だ。

満足げに今の生活を話すサダトホセインさんだが、全てが順風満帆だったわけではないという。

トルクメン馬の育成を一大ビジネスと捉え、競馬の運営側と結託して市場を独占しようとする業者もおり、馬がレースに出られないよう仕組まれ、嫌がらせに遭ったことがある。馬が不可解な交通事故で死ぬ出来事も経験したが「馬はトルクメン人にとって民族の尊厳であり家族だ。この仕事を辞める時は私が死ぬ時だ」と意気軒高だ。

トルクメン馬とたたずむアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）

乗馬するアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）

トルクメン馬に口づけするアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）

トルクメン馬と牧場を歩くアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）