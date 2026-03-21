日本代表に朗報！前節欠場の三笘薫がリバプール戦でベンチ入り
現地３月21日に開催されるプレミアリーグの第31節で、三笘薫が所属する12位のブライトンが、遠藤航が故障離脱中の５位リバプールとホームで対戦する。
この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前線のサンダーランド戦を欠場した三笘がベンチ入りを果たした。
主力アタッカーが長期離脱にならなかったのは、日本代表にとっても朗報だ。
プレミアリーグ王者との一戦で、出番は巡ってくるだろう。３月シリーズに向けて、コンディションも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前線のサンダーランド戦を欠場した三笘がベンチ入りを果たした。
主力アタッカーが長期離脱にならなかったのは、日本代表にとっても朗報だ。
プレミアリーグ王者との一戦で、出番は巡ってくるだろう。３月シリーズに向けて、コンディションも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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