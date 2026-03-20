村重杏奈、バストが“ぽろり…”きわどいときの対応 共演者「バラエティやりすぎ！」ツッコミ
タレントの村重杏奈が、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。グラビア撮影時に、うっかりバストが“ぽろり”しそうなきわどいシーンでの対応を語った。
【写真あり】「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」村重杏奈、衝撃カット
居酒屋で、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。村重のほか、森香澄、加納（Aマッソ）、中川安奈というメンバーで語った。
グラビア撮影の話になり、スタッフとどう過ごすかを語り合った。村重は「グラビア撮影の時って、若干気まずい瞬間があるじゃないですか。（スタッフも）何となく（視線をそらして）見てない…みたいな」と説明。「うー、てなっちゃって。逆に入りから『脱ぎまーす！』みたいな」と、明るく振る舞っていると話した。
さらに「ちょっと（バストが）出ちゃいそうってなったら、『すみません！はしたないものを…』みたいな」と、元気に大声で説明。「『みたくないですよね、ごめんなさい！』みたいな。まったく下心ない、エロのないように心がけてる」と気づかいを話すと、加納が「バラエティやりすぎじゃないですか！」とツッコミを入れていた。
【写真あり】「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」村重杏奈、衝撃カット
居酒屋で、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。村重のほか、森香澄、加納（Aマッソ）、中川安奈というメンバーで語った。
グラビア撮影の話になり、スタッフとどう過ごすかを語り合った。村重は「グラビア撮影の時って、若干気まずい瞬間があるじゃないですか。（スタッフも）何となく（視線をそらして）見てない…みたいな」と説明。「うー、てなっちゃって。逆に入りから『脱ぎまーす！』みたいな」と、明るく振る舞っていると話した。
さらに「ちょっと（バストが）出ちゃいそうってなったら、『すみません！はしたないものを…』みたいな」と、元気に大声で説明。「『みたくないですよね、ごめんなさい！』みたいな。まったく下心ない、エロのないように心がけてる」と気づかいを話すと、加納が「バラエティやりすぎじゃないですか！」とツッコミを入れていた。