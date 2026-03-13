【TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾】 3月13日 公開

コトブキヤは、TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾を公開した。

本作は同社の「SF×ファンタジー」をテーマとする「アルカナディア」を元にアニメ化したもの。公開されたティザービジュアル第2弾では「ディアーズ」と呼ばれる未知の生命体であるルミティア・ヴェルルッタ・ユクモが、人間界で楽しくかわいくティータイムする様子が描かれている。その3人の視線の先にいるのは……！？

手のひらサイズのかわいいパートナーと過ごす和気藹々としたひとときを切り取ったビジュアルとなっている。

また、2026年3月28日、29日に開催のAnimeJapan2026にて、テレビ朝日ブース内で特製ステッカーの配布される。ティザー第1弾に加え、今回解禁となった第2弾ビジュアルを使用した2種を予定している。

(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project