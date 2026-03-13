ディアーズの3人が楽しくかわいくティータイム！ TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾が公開
コトブキヤは、TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾を公開した。
本作は同社の「SF×ファンタジー」をテーマとする「アルカナディア」を元にアニメ化したもの。公開されたティザービジュアル第2弾では「ディアーズ」と呼ばれる未知の生命体であるルミティア・ヴェルルッタ・ユクモが、人間界で楽しくかわいくティータイムする様子が描かれている。その3人の視線の先にいるのは……！？
手のひらサイズのかわいいパートナーと過ごす和気藹々としたひとときを切り取ったビジュアルとなっている。
また、2026年3月28日、29日に開催のAnimeJapan2026にて、テレビ朝日ブース内で特製ステッカーの配布される。ティザー第1弾に加え、今回解禁となった第2弾ビジュアルを使用した2種を予定している。
【ティザービジュアル第2弾解禁】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) March 13, 2026
手のひらサイズの、かわいい君たちと。
TVアニメ『#アルカナディア』ティザービジュアル第2弾解禁！
ルミティア・ヴェルルッタ・ユクモの視線の先にいるのは……？
▼アニメHPhttps://t.co/4WRUGuahtt pic.twitter.com/b7ct8hmKUT
【 #AnimeJapan 2026 情報】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) March 13, 2026
TVアニメ『#アルカナディア』
🌟特製ステッカー2種を配布🌟
日時：3月28日(土)、29日(日)
場所：テレビ朝日ブース（ブースNO.A42）
※配布数には限りがございます。
※当日の配布方法・配布状況につきましては、本アカウント以外、下記Xアカウントでもご案内します。
tv… pic.twitter.com/OjwEeSI6gv
(C) KOTOBUKIYA
(C)KOTOBUKIYA / ARCANADEA Project