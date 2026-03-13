3月6日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの古賀悠斗捕手にインタビューした模様を放送した。守備でよくなった部分、バッティングフォームについて訊いた。

――一昨年から昨年にかけて、守備面でよくなった部分はどこですか？

古賀「よくなった部分では、ブロッキング率というような数値が出るのですが、ブロックの数値が上がったところは僕のなかではすごく自信にもなりましたし、それだけ止められるということはほかのキャッチングにフォーカスができたりするのかなといったところで、ブロッキングは1番成長した。数値として表れた部分かなと思います」

――ブロッキング率とは、投手のワンバウンドになった球を止めて、前にこぼせているかとかですか？

古賀「そうですね」

――いろんな数値が出ますね。

古賀「フレーミング率とかも出ます」

――フレーミング率とは、ボールかストライクか微妙なところをうまくキャッチングの技術でストライクにするということでしょうか？

古賀「それもありますが、僕が思うにストライクゾーンは9マスあるじゃないですか。それがトラックマン上で数値が出されるのですが、例えば隅田（知一郎）のカーブが高めにきた時に、下の枠3つをかすめて捕球をするとフレーミング率が下がっちゃうんです。高めから落ちてくるのでミットが上向きになって難しいのですが、『球はストライクだよね』とAIや機械がストライク判断なのに、捕り方で審判にはボール判定にされちゃうのでフレーミング率は下がる」

――いかにストライクゾーンの球を審判に「ストライク」と言ってもらえるかですね。

古賀「そうですね」

――古賀捕手のフレーミング率はどうですか？

古賀「下のほうですね。ほかのレギュラークラスのキャッチャーと比べたら1番低いです」

――昨シーズンのバッティングは過去3年間のトータル6本塁打を1年間で上回る7本塁打。8月だけで4発も放っています。これはバッティングフォームをノーステップにしたからなのでしょうか？

古賀「アマチュア時代に自分の形ではなくタイミングを取る練習としてリーグ戦で打っていた感じですね。それを8月に試してみてハマったじゃないですけど、『これで勝負してみようかな』と思いました」

――プロ5年目、26年シーズンはノーステップ打法で行くということでしょうか？

古賀「そうですね。『1年間しっかりやってみたい』と、仁志敏久コーチ、立花義家コーチにも伝えました。1年間やり通して結果がどうなるのか、何が起きるのかをやってみたい」

――打球が飛ぶようになりましたからね。「力があるんだな」と思いました。

古賀「ありがとうございます」

※インタビュアー：文化放送・斉藤一美アナウンサー