デローサ監督がカナダ戦に意気込み「やる気に満ち溢れている」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のマーク・デローサ監督が12日（日本時間13日）、カナダとの準々決勝を前に会見に臨んだ。デローサ監督は「ビニー・パスカンティーノとイタリアには感謝だ」と、メキシコを破ったイタリア代表に感謝した。

米国は1次ラウンド敗退も危ぶれたが、イタリアがメキシコを9-1で破ったことで2位通過が決定。「間違いなく寿命を延ばすことができた。私は、チームを難しい状況にしてしまった。本当にパスカンティーノとイタリアに感謝だ」と本音を吐露。メキシコ戦でWBC史上初の1試合3本塁打を放ったビニー・パスカンティーノ内野手とイタリアナインを称える言葉を並べた。

手痛い敗戦となった10日（同11日）のイタリア戦については「少し自信がありすぎた状態で突入してしまった」と敗因に言及。「（敗れたことで）大きな危機感を感じた」と、イタリア戦の1敗で、1次ラウンド敗退も覚悟したことを明かした。

続けてデローサ監督は「（でも）心機一転、カナダ戦を迎えることができる。結論を言うと、選手たちはこの試合に向けて燃えているし、やる気に満ち溢れている」と力強い言葉を発し、準々決勝のカナダ戦を見据えた。

デローサ監督は、イタリア戦の試合前に「すでに準々決勝進出は決まっていますが、それでもこの試合に勝ちたいと思っています」と発言。試合に敗れ、1次ラウンド突破も危うくなったため、指揮官の“勘違い”発言は波紋を広げていた。監督本人は「言い間違い」と釈明したものの、米メディアからの批判は止まず、解任論を唱える記者もいた。

13日（同14日）に行われるカナダとの準々決勝に敗れると、“勘違い”発言が再熱する可能性もあるだけに、デローサ監督にとっても大事な一戦となりそうだ。（Full-Count編集部）