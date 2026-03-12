石原さとみ、育児で意識していること・家族時間語る「子供と見つめ合って…」
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の石原さとみが12日、都内で行われた「キリン つよいぞ！ムテキッズ」新商品＆新CM発表会に出席。2児のママである石原が、子育てについてトークを展開した。
【写真】石原さとみ、子供との笑顔ショット
同商品は、子供向けの健康飲料。石原はテレビCMに母親役として出演し、総勢26人の子供たちと共演している。撮影の感想を聞かれると、「すっごく楽しかったです！もう子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、可愛くて仕方なくて…」と満面の笑み。「個人的なことなんですけれども、数年ぶりに外でのロケだった。コロナ以降、室内でCGバックで撮るということが多かったので、数年ぶりに外で風を浴びながら子供たちと一緒に撮影できて、開放感とか、本物の風を浴びながらとても清々しくて、子供のエネルギーも本当にパワフルで、とっても楽しい現場でした」と語った。
共演した子供たちと和気あいあいと遊びに興じたといい、「（自分の子供と）子供たちの年齢も近かったので、人見知りをしない人懐っこい子たちばかりで、ずっと笑って遊んでいました。撮影した記憶より遊んだ記憶のほうが残っている。ママというより、友達かなっていうぐらい」と照れ笑い。プライベートでの「子供との遊び」については「クリエイティブかどうかは分からないですけれど、レストランでやる遊び、家の中でできることだったり公園でできること、TPOに沿った遊び方を色々工夫していますね」と紹介した。
ステージでは、子を持つ親たちへのアンケートをもとにトーク。「バランスの良い食事を毎日続けるのが大変」との意見が出ると、「大変です。色々やっぱり考える。炭水化物である糖質、タンパク質、ミネラル、ビタミン、脂質……。我が家は『栄養素事典』があるんですけど、それを読みながら（作っている）」とした。
また、子供の好き嫌いが話題に出ると、「私の友達が、それで悩んでいて。その友達ともよく話すんですけど、『好き嫌いがあったとしても、大きくなっている。好き嫌いがあったとしても生きている』」って」といい、自身の子供が葉物野菜を食べなかったとき「『嫌いなものがはっきりしているって、なんて素敵なんだろう』と思って。『好き嫌いがある』って人間らしくてとっても素敵だなって思った」と前向きに捉えたという。「いつの間にか、そのあとに下の子ができて、食べる姿を見せているうちに、何でも食べるようになってきたんですけど。大人でも『今日はこういう気分じゃないな』とかムラがあるので、子供が『これ嫌』って言った時は『分かる〜！』って言っています（笑）」と語った。
育児については「ちょっと俯瞰で見ることを意識している」と話す石原。悩み事は日々あれど、「まず前提として、（育児が）思い通りになると思っていないです、そもそも」と明かした。また、「天気と同じような感覚。思い通りにならないもの、コントロールできないものって思っていると、そこまで自分の感情が抑えられる部分があるなと思います」と心構えを語った。
さらに、「我が家では必ず行っていることがありまして。どんなに忙しくても、どんなに時間がなくても」と切り出すと、「子供と見つめ合って『あなたのことがどれだけ大事なのか』ってことを伝える時間は必ず持っています」と告白する。
そして「寝ながらポンポンっていう時ももちろんあっていいのですが、すごく大事だなって思うのが、見つめ合う時間。しっかり目を見て、大事だってことを伝える時間って、他の人ではできないコミュニケーション。同じ方向を向いて遊ぶとか、一緒に駆けっこするとか、誰にでもできると思うんです。でも“見つめ合う”って、子供って純粋なので、心を許している人だけにできる行為な気がして…。見つめ合っている時間、10秒とか、5秒でもいいです。その時間を持つことは、どんなに忙しくても欠かさないようにはしている」と大切にしていることを語った。“見つめ合うこと”は「子供たちにとって安心であり、頑張れるベースになっていたらいいな。家族全員揃う時間は、やっぱりかけがえない」とほほ笑み、母親としての素顔をのぞかせた。
別のトークでは、「いままさに悩んでいる」こととして、「花粉症」を挙げる場面も。「家の中に花粉を持ち込まないで欲しいです！部屋の中に入る前にお風呂に直行して欲しい」と切実な訴え。「玄関の前に、工場とかであるすごい風圧の（扇風機）、あれ欲しい！って思いながら（笑）。子供の手とか髪についた花粉を全部、一気に流して欲しいと思う。でも帰宅するときは『お腹空いた〜』ってなる時間帯。『そうだよね…』って思いながら…。本当に困っていますね」と吐露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石原さとみ、子供との笑顔ショット
◆石原さとみ、子供との撮影秘話
同商品は、子供向けの健康飲料。石原はテレビCMに母親役として出演し、総勢26人の子供たちと共演している。撮影の感想を聞かれると、「すっごく楽しかったです！もう子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、可愛くて仕方なくて…」と満面の笑み。「個人的なことなんですけれども、数年ぶりに外でのロケだった。コロナ以降、室内でCGバックで撮るということが多かったので、数年ぶりに外で風を浴びながら子供たちと一緒に撮影できて、開放感とか、本物の風を浴びながらとても清々しくて、子供のエネルギーも本当にパワフルで、とっても楽しい現場でした」と語った。
ステージでは、子を持つ親たちへのアンケートをもとにトーク。「バランスの良い食事を毎日続けるのが大変」との意見が出ると、「大変です。色々やっぱり考える。炭水化物である糖質、タンパク質、ミネラル、ビタミン、脂質……。我が家は『栄養素事典』があるんですけど、それを読みながら（作っている）」とした。
また、子供の好き嫌いが話題に出ると、「私の友達が、それで悩んでいて。その友達ともよく話すんですけど、『好き嫌いがあったとしても、大きくなっている。好き嫌いがあったとしても生きている』」って」といい、自身の子供が葉物野菜を食べなかったとき「『嫌いなものがはっきりしているって、なんて素敵なんだろう』と思って。『好き嫌いがある』って人間らしくてとっても素敵だなって思った」と前向きに捉えたという。「いつの間にか、そのあとに下の子ができて、食べる姿を見せているうちに、何でも食べるようになってきたんですけど。大人でも『今日はこういう気分じゃないな』とかムラがあるので、子供が『これ嫌』って言った時は『分かる〜！』って言っています（笑）」と語った。
◆石原さとみ、育児で意識していることは？
育児については「ちょっと俯瞰で見ることを意識している」と話す石原。悩み事は日々あれど、「まず前提として、（育児が）思い通りになると思っていないです、そもそも」と明かした。また、「天気と同じような感覚。思い通りにならないもの、コントロールできないものって思っていると、そこまで自分の感情が抑えられる部分があるなと思います」と心構えを語った。
さらに、「我が家では必ず行っていることがありまして。どんなに忙しくても、どんなに時間がなくても」と切り出すと、「子供と見つめ合って『あなたのことがどれだけ大事なのか』ってことを伝える時間は必ず持っています」と告白する。
そして「寝ながらポンポンっていう時ももちろんあっていいのですが、すごく大事だなって思うのが、見つめ合う時間。しっかり目を見て、大事だってことを伝える時間って、他の人ではできないコミュニケーション。同じ方向を向いて遊ぶとか、一緒に駆けっこするとか、誰にでもできると思うんです。でも“見つめ合う”って、子供って純粋なので、心を許している人だけにできる行為な気がして…。見つめ合っている時間、10秒とか、5秒でもいいです。その時間を持つことは、どんなに忙しくても欠かさないようにはしている」と大切にしていることを語った。“見つめ合うこと”は「子供たちにとって安心であり、頑張れるベースになっていたらいいな。家族全員揃う時間は、やっぱりかけがえない」とほほ笑み、母親としての素顔をのぞかせた。
別のトークでは、「いままさに悩んでいる」こととして、「花粉症」を挙げる場面も。「家の中に花粉を持ち込まないで欲しいです！部屋の中に入る前にお風呂に直行して欲しい」と切実な訴え。「玄関の前に、工場とかであるすごい風圧の（扇風機）、あれ欲しい！って思いながら（笑）。子供の手とか髪についた花粉を全部、一気に流して欲しいと思う。でも帰宅するときは『お腹空いた〜』ってなる時間帯。『そうだよね…』って思いながら…。本当に困っていますね」と吐露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】