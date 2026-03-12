佐賀のブランドいちごスイーツがいっぱい！「いちごさんどう2026」で表参道のカフェ＆レストラン12店舗とコラボ
佐賀県のブランドいちご「いちごさん」と、表参道エリアの人気カフェ・レストランがコラボレーションするイベント「いちごさんどう2026」が、2026年3月31日(火)まで開催されている。5周年を迎える今回は、過去最多となる12店舗が参加し、スイーツやドリンクなど全17品の限定メニューを展開中だ。
【写真】「いちごさんどう2026」コラボ12店舗が一目でわかるマップ
■5周年を迎え、過去最多12店舗が参加
「いちごさんどう」は、佐賀県が展開するブランドいちご「いちごさん」の魅力を発信するカフェコラボ企画。表参道エリアの飲食店が、それぞれの個性を活かしたオリジナルメニューを期間限定で提供する。5周年となる「いちごさんどう2026」では、参加店舗数・メニュー数ともに過去最大規模となり、いちごの旬に合わせて多彩な味わいを楽しめるイベントとして注目を集めている。
「いちごさん」は、2018年秋にデビューした佐賀県生まれのブランドいちご。県・JA・生産者が一体となり、7年の開発期間を経て誕生した。凛とした美しい色と形、やさしい甘さ、みずみずしい果汁が特徴で、スイーツからそのまま味わう食べ方まで幅広く楽しめる。
■2月1日から新たに加わった2店舗の限定メニュー
2月1日からは、スパイラルカフェとi2 cafeの2店舗が新たに参加。
スパイラルカフェでは、「いちごさん」をふんだんに使ったパフェとロールケーキを用意。自家製ソースやジェラートなどを組み合わせ、いちごの香りと甘さを引き立てた構成となっている。
一方、i2 cafeでは、人気メニューのダッチベイビーに「いちごさん」を贅沢に使用。チョコレートアイスを添え、いちごの甘酸っぱさとのバランスを楽しめる一皿に仕上げている。
■スイーツからドリンクまで、表参道ならではの多彩なラインアップ
そのほかの参加店舗でも、それぞれのスタイルを活かした「いちごさん」メニューが並ぶ。パフェやタルト、クレープ、ミルフィーユといったスイーツに加え、ミルクティーやソーダなどのドリンクメニューも登場。テイクアウト対応の商品もあり、食べ歩きやカフェ巡りの途中に立ち寄りやすいのも魅力だ。
■表参道で楽しむ、いちごの季節ならではのイベント
表参道の人気店と佐賀県産いちごが出会う「いちごさんどう2026」。期間中は、店舗ごとに異なる表情の「いちごさん」メニューが並び、カフェ巡りの楽しみを広げてくれる。旬の味覚を気軽に味わえるこの機会に、表参道散策とあわせて立ち寄ってみてはいかがだろうか。
いちごさんどう 2026
期間
2026年1月15日〜3月31日(火)
内容
佐賀のブランドいちご「いちごさん」が表参道のカフェ・レストラン12店舗とコラボレーションし、「いちごさん」を使ったメニューを提供。
店舗
Cafe Kitsune Aoyama
Cafe Madu 青山店
GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE 青山店
ブレッツカフェ クレープリー 表参道店
パンとエスプレッソと
アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル 表参道
ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参
キル フェ ボン青山
クレープとエスプレッソと
資生堂パーラー ザ・ハラジュク
i2 cafe
スパイラルカフェ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
