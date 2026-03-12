侍ジャパンは準々決勝でベネズエラと対戦

■ドミニカ共和国 7ー5 ベネズエラ（日本時間12日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールDの最終戦、ドミニカ共和国-ベネズエラ戦が行われた。ドミニカ共和国はフアン・ソト外野手（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）の一発攻勢で快勝し、プールD4連勝で1位通過を決めた。

いきなり看板打者が魅せた。初回1死一塁の場面でソトが打球速度105.5マイル（約169.7キロ）、409フィート（約124.6メートル）、角度28度の一発をセンター最深部に叩き込み、ドミニカ共和国が先制。場内は割れんばかりの歓声に包まれ、一気に流れが決まった。

2-1の3回には2番のケテル・マルテ内野手（ダイヤモンドバックス）が左翼席へソロを放つと、2死からブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）も続いた。ベネズエラ打線がその後も追いすがって1点差としたが、4回にフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）が2死一、三塁から豪快な3ランを叩き込んだ。今大会チーム13本目のアーチ。たった4試合でWBC歴代2位の本数となった。

7-3の4点差で9回を迎え、勝負ありかと思われた展開だったが、ドラマが待っていた。守護神のエイブナー・アブレイユがまさかの3四球で無死満塁のピンチを招いて降板。エルビス・アルバラードが先頭のルイス・アラエスに犠飛を許し、続く打者は投ゴロ併殺かと思われたが、二塁への悪送球で2点差に。しかし最後はどうにか凌ぎ切って勝利を飾った。

この結果に伴い、プールC1位の野球日本代表「侍ジャパン」は14日（同15日）にベネズエラとの対戦が決定した。2023年MVPのロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）を擁する強豪と対峙することになる。ドミニカ共和国は韓国との対戦が決まった。

【準々決勝の組み合わせ】

●13日（同14日）

・ドミニカ共和国（プールD1位）-韓国（プールC2位）

・カナダ（プールA1位）-米国（プールB2位）

●14日（同15日）

・イタリア（プールB1位）-プエルトリコ（プールA2位）

・日本（プールC1位）-ベネズエラ（プールD2位）（Full-Count編集部）