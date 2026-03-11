デスパイネがキューバの4番で出場

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）キューバ代表は9日（日本時間10日）、プエルトリコと対戦した。試合は1-4で敗れたが、唯一の得点に貢献した日本人お馴染みの存在に「まだ現役で4番とか凄すぎる」「バケモン」との声が寄せられた。

4番に座ったのはアルフレド・デスパイネ外野手。2014年途中にロッテに入団し、ソフトバンクに移籍した2017年には本塁打と打点王の2冠に輝くなど、10年間で184本塁打を記録した。2023年にソフトバンクを退団してからは、キューバ国内でプレーしていた。

今年で40歳になるシーズンだがこの日、「4番・指名打者」で出場。4点を追う1死一塁では右中間に二塁打を放った。悪送球もあり打点はつかなかったが、チーム唯一の得点に貢献した。これで2009年から5大会連続出場で、5大会連続安打。これはミゲル・カブレラと並ぶ最長記録だ。

WBCの盛り上がりも徐々に上がる中、キューバ代表の主砲に懐かしさを覚える日本人も。「39歳でキューバの4番はまじで偉人すぎる」「バケモン」「懐かしいな〜」と言ったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）