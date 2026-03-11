元燕の左腕・久古健太郎さんが説明「回転数が多いからいい、というわけではない」

投手の評価軸は球速表示だけではない。ヤクルトでサイド左腕として通算228試合に登板し、現在はライブリッツ株式会社でアマチュア野球チームに提供する「FastBall for Personalデータ計測サービスを担当する久古健太郎さんが、3月1日に行われたオンラインイベントに登場。中学生投手のデータを基にした「成長のロードマップ」を提示した。

久古さんが強調するのは、最新の計測機器によって可視化される数値を、自身の「現在地」として正しく把握することの重要性だ。

「単に回転数が多いからいい、というわけではありません。自分のボールが重力に対してどれだけ抵抗できているか（ホップ成分）、あるいはどれだけ曲がっているか。その『変化量』を知ることが大切になってきます」

久古さんによれば、ボールの変化量は「回転数（変化の大きさに影響）」「回転軸（変化の方向に影響）」「回転効率（変化の伝達に影響）」の3つの掛け算で決まるという。特に重要なのが「回転軸」だ。

例えば、右上手投げの場合、時計の短針が示す「1時15分」より12時方向に近い角度で投げることができれば、縦の変化量（ホップ成分）を効率よく出すことが可能になる。逆に、サイドスローやスリークオーターのように軸が横に傾くほど、ホップ成分は減少する代わりにシュート成分が増していく。

大谷翔平は”標準スラ系”、山本由伸は標準系、今永昇太は伸び系

久古さんは、この縦と横の変化量の組み合わせによって、投手を大きく9つのタイプに分類できると説く。（参考著書：『球速の正体』林卓史 著）

・伸びスラ系＝希少なカット軌道で打者を詰まらせる球質（縦変化50センチ〜、横変化〜10センチ、村上頌樹タイプ）

・伸び系＝ホップ成分が強く高めで空振りを奪える（縦変化50センチ〜、横変化11〜29セ

ンチ、今永昇太タイプ）

・伸びシュート系＝球威はあるが見慣れた軌道（縦変化50センチ〜、横変化30センチ〜、佐々木朗希タイプ）

・標準スラ系＝自然なカット回転が最大の武器（縦変化39〜49センチ、横変化〜10センチ、大谷翔平タイプ）

・標準系＝器用で多彩な変化球を習得しやすいタイプ（縦変化39〜49センチ、横変化11〜29センチ、山本由伸タイプ）

・標準シュート系＝内側に力が伝わりやすくゴロを打たせるのが得意（縦変化39〜49センチ、横変化30センチ〜、戸郷翔征タイプ）

・垂れスラ系＝極めて珍しいカット軌道（縦変化〜38センチ、横変化〜10センチ、三上朋也タイプ）

・垂れ系＝低めに集めて打たせて取るタイプ（縦変化〜38センチ、横変化11〜29センチ、藤浪晋太郎タイプ）

・垂れシュート系＝横手投げに多く、独特の角度で翻弄する（縦変化〜38センチ、横変化30センチ〜、大勢タイプ）

縦変化量や横変化量を知った上で習得すべき変化球を見極める

「大谷選手を例に挙げると、実はホップ成分（縦の変化）はそれほど多くなく、自然とカット回転するのが特徴。山本投手は縦も横も平均的ですが、こういうタイプは器用で、あらゆる変化球を習得できるポテンシャルを秘めています」

変化球が解禁される中学カテゴリーにおいて、この分類を知ることのメリットは、単なる自己分析に留まらない。例えば、縦の変化が強いタイプなら、その落差を生かすフォークや縦のスライダーが武器になりやすい。逆にシュート成分が強いなら、シンカーやツーシームと組み合わせることで相乗効果が期待できる。

大切なのは、自分の直球がどの領域にあるかを認識すること。そうすれば習得すべき変化球は自ずと見えてくる。（内田勝治 / Katsuharu Uchida）