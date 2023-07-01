大谷が深夜のSNS投稿

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。試合後、大谷翔平投手（ドジャース）はインスタグラムのストーリーズを更新し、デコピンの“最新写真”を公開した。その中で東京タワー前にいる愛犬の写真をアップ。一緒に来日していることが明らかになり、ファンも騒然とした。

大谷は試合後、ストーリーズ機能を更新し、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の満塁弾を取り上げた。その直後には、「1次ラウンド応援ありがとうございました！」とメッセージを添えて4枚の写真をポスト。さらに、ストーリーズ機能ではデコピンの写真を新たに2枚公開した。

その中で注目を集めたのは、東京タワーをバックに散歩中と思われる写真だった。これまでにもデコピンの写真をWBC中にもSNSにアップしていたが、今回共に来日していたことが明らかになった。

衝撃が走った深夜のSNS投稿。ファンの間では「え、えええーデコピンが港区にいる!!」「連れてきてるんだ！」「かわいすぎる」「デコピン日本に来てた」「デコピン日本にいる!!!!!」「ショーヘイ、芝公園でデコピンと散歩しててジワるwwwww」「嘘だろ？？？？ びびった」と声が上がった。（Full-Count編集部）