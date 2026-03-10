嵐のラストライブは13日の北海道からスタート

■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦に9-0で勝利した。日本代表は8回に一挙9得点を奪って4連勝。全勝通過で準々決勝進出に臨む。試合後、Netflixのポストゲーム・ショーに出演した「スペシャルサポーター」を務める嵐の二宮和也さんは、マイアミ“参戦”を明言した

今回のWBCは国内放送をNetflixが独占配信。俳優の渡辺謙さんが「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務め、二宮さんは「スペシャルサポーター」に就任。2月の宮崎合宿を訪れた他、6日に初戦を迎えた日本戦から全試合でフィールドの熱量を届けた。

この日の試合後、恒例のポストゲーム・ショーに2人は出演。中継の最終盤、二宮さんは「次からは我々もアメリカに移動して、熱戦をお伝えします」とし、準々決勝が行われる米国へ向かうことを表明した。日本代表は14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークでプールDのドミニカ共和国かベネズエラと対戦する。

一方で二宮さんは今年、嵐のラストライブに臨む。13日の北海道公演から、愛知、福岡、大阪、東京の5大ドームで全15公演が開催される。大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）では13日から3Days公演をが行われ、弾丸スケジュールでマイアミの地へ向かうのかもしれない。

二宮さんは試合後に自身のX（旧ツイッター）を更新。侍ジャパンの勝利を喜ぶとともに「これからも応援を届けて参りますからね 侍JAPANの皆様！ 監督コーチ陣スタッフの皆々様も大変お疲れ様でした マイアミでもよろしくお願いします!!」と綴った。（Full-Count編集部）