パパコーチのメリットと継続性の課題の解決策とは？

少年野球において、チームに所属する選手の保護者が指導を担う「パパコーチ（保護者コーチ）」は、運営に欠かせない存在だ。その一方、多くの課題も抱えている。親が指導に関わることで、献身的なサポートが得られる反面、自分の子どもに指導が偏ったり、子どもの卒団と共に指導体制が崩れたりするリスクも懸念されるからだ。いかにして指導の質を保ち、組織を安定させるべきか。強豪チームを率いる指導者の見解を基に、理想的な指導体制の在り方を探っていく。※情報は取材時

・パパコーチがチームを離れる際の「継続性」をどう確保するか。

・パパコーチによる指導内容の「ばらつき」をどう防ぐか。

・パパコーチを戦力として活かすための「運営指針」とは何か。

学童野球の強豪、多賀少年野球クラブの辻正人監督は、長年の経験の末、パパコーチがいない体制を選択した。過去に保護者がコーチを務めていた時期を振り返ると、自分の子の学年に対する責任感や選手集めの熱意には大きなメリットがあったと語る。しかし、子どもの卒団と同時に指導者が離れるため、チームの未来に対する責任意識が低くなり、指導の継続性が薄れてしまう点を心配したという。ただ外部指導者にも、選手を平等に見られるなどのメリットと、メンバー集めが難しいデメリットがあるとも考えている。

中学硬式、高崎中央ポニーの倉俣徹監督は、保護者コーチを運営に不可欠な力として大切にする。同チームでは保護者を遠ざけるのではなく、独自のマニュアルを作成して指導方針を丁寧に共有。体力を鍛える、技術を鍛える、実戦能力を鍛えるという「指導方針3本柱」を徹底することで、コーチの多さを効率の良さに繋げた。倉俣監督は自らが前面に立ちすぎず、考えをコーチ陣に深く理解してもらってから子どもたちに落とし込ませる。「その方が効率がいいんです」と、風通しの良い円滑な運営を実現させている。

同じくポニーリーグの羽田アンビシャスを率いる武島信幸監督は、保護者コーチの存在が、子どもの野球を始めるきっかけになる点を肯定的にとらえる。その一方で、コーチの頻繁な入れ替わりによってチーム方針が揺らいだり、指導内容がうまく引き継がれなかったりする現状を懸念。この解決策として、チーム単体ではなく所属する連盟などの「組織全体」で指導方針を統一することを提案する。連盟が明確な指針を打ち出せば、新米のコーチが就任しても、子どもたちが迷わずプレーできる環境を守れるからだ。

チーム組織の安定と子どもの成長を支える上で、何が最適解なのか。パパコーチのメリット・デメリットを考慮しつつ、指導者が変わっても揺るがない指針を持つことが、再現性の高い育成環境を作る近道と言えそうだ。

・パパコーチを生かすには具体的な指導マニュアルを整え、チームの柱となる方針を全員で共有して協力し合う体制を作る。

・パパコーチのメリット・デメリットを理解した上で、チームの未来に責任を持つ外部指導者の登用も選択肢になる。

・指導内容のばらつきを防ぐために、連盟などの組織が掲げる理念を現場で共有し、誰が教えても一貫した環境で学べる工夫も必要。（First-Pitch編集部）