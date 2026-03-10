中川安奈さんが侍ジャパンの試合を観戦

元NHKアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新し、8日に東京ドームで行われた日本代表と豪州代表の試合を観戦したことを報告した。侍ジャパンが逆転勝利で、1次ラウンドC組の1位通過を決めた試合とあり、中川さんの報告に「勝利の女神やね」「生観戦は最高ですね」とファンも歓喜していた。

連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、侍ジャパンは最初の関門だった1次ラウンド突破を決めた。6回まで1点リードされた展開も、7回に吉田正尚外野手が2ランを放ち逆転。8回にも佐藤輝明内野手の適時二塁打などで2点を追加した。9回に1点差まで詰め寄られたが、大勢投手がリードを守りきった。

中川さんは侍ジャパンのユニホームを着て応援している様子など、8枚の写真を投稿。テキストには「毎試合Netflixにかじりついて見てたけど、やっぱり現地で見られるのは最高ですね。試合展開もドキドキした。吉田選手の逆転2ランホームランの直前、『なんかホームランきそうな気がする！』と友人に話していたのでよりいっそう興奮しました」と綴り、吉田の逆転弾の興奮を振り返った。

ファンは中川さんの歓喜の投稿に続々と反応。コメント欄には「アンナちゃん行ってたの？ いいなぁ?」「きれいで可愛い」「侍ジャパンのユニホーム、めちゃ似合ってますね」「やっぱり生観戦は迫力が断然違うんでしょうね」「ステキです」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）