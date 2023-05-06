対象商品購入で限定アイテムをプレゼント

ドジャースの大谷翔平投手とグローバル広告契約を結ぶコーセーは10日、日やけ止めの新商品「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」の発売を記念して、大谷を起用したキャンペーンを展開すると発表。同社SNSでは、大谷の“素顔”がのぞける動画も公開される。

期間中に対象商品を購入すると、大谷のビジュアルがデザインされた「UVチェッカー」がもらえる。また、動画クイズコンテンツ「??SUNと選べ！ UVクイズ」を同社の公式X（旧ツイッター）で公開。普段の試合中とは一味違う、クイズに悩み、楽しみながら回答する??の「素の姿」を楽しめる。

全3問の投稿のいずれか1つを視聴しアカウントをフォローしたうえで、クイズの答えを記載してリポストした正解者の中から抽選で、大谷の直筆サインが入った雪肌精オリジナルボールや、雪肌精の日やけ止めがプレゼントされる。

大谷は2024年にドジャースへ移籍し、MLB史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成。2025年には投手として14試合に登板しながらキャリアハイの55本塁打を放ち、リーグMVPを3年連続で受賞した。2026年は、大会連覇を目指すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場。WBC初戦から活躍を続けており、注目を集めている。（Full-Count編集部）