

西日本を桃鉄ドライブ！！

西日本高速道路サービス・ホールディングス（本社・大阪市）は、人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄」とのコラボイベント「西日本を桃鉄ドライブ!!」を3月19日から6月15日まで開催します。

2月1日まで山陽自動車道の吉備サービスエリア上り線（岡山市）で開催し好評だった企画を、西日本各地のサービスエリア（SA)・パーキングエリア（PA）に拡大するものです。

期間中は吉備SAを含む旗艦店10店舗を中心に、「坊ちゃんだんご」、「ひよ子のピィナンシェ」などの桃鉄コラボ銘菓や、「車マグネット」、「キーホルダー」などのオリジナル商品を販売します。

また、対象のSA・PA147店舗では、1500円以上の食事や買い物をして応募すると、抽選で限定グッズなどが当たるレシートくじも行われます。

「桃太郎電鉄」は1988年の発売以来37年以上愛され続けるすごろくゲームです。2023年に発売された『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる!～』は、累計販売本数150万本超。2025年11月には最新作『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』が発売されました。