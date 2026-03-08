YouTubeチャンネル「walter santi」が、子猫の「インディ」がロボット掃除機と格闘する様子を収めた動画を配信。コメント欄に「インディは勇敢で頼もしい子猫だね」「猫とロボット掃除機の出会いは鉄板の面白さ」の声が続出しています。

【写真】必殺！ 猫パンチ！ 大ジャンプで防御！ かわいすぎる子猫の攻防を見る！

動画「Kitten fights with cleaning robot」は、インディが、初めてロボット掃除機を見る場面から開始。「これは何だニャン？」と、興味津々なインディ。距離をとりながらも、目を離さずに様子をうかがっています。

不思議な動きをしながら突然寄ってくるロボット掃除機に驚くインディ。「なんでこっちに来るんだニャン！」と慌ててジャンプをしてかわします。驚きすぎて俊敏なジャンプを繰り返すインディがとてもかわいいです。

その後も何度避けても寄ってくるロボット掃除機に、「そっちがその気ならこっちも負けないニャン！」とパンチを繰り出し始めます。追いかけられてはジャンプで避け、猫パンチで応戦するインディ。激しい攻防を繰り返すうちに、とうとうおロボット掃除機を咥え、ひっくり返そうとしますが……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「ロボット掃除機に怖がっていたのに、立ち向かっていく姿がかっこいい！」「ビックリして飛び上がる姿がかわいい」といったコメントが寄せられていました。