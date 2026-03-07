東出昌大、長髪＆ひげ…現地調達の鹿をワイルドに味わう姿が話題「野趣に富んでる髪型」「山になじむ男」
俳優の東出昌大（38）が7日までに、自身のTikTok（ティックトック）を更新。山で狩った鹿の肉を現地で味わう姿を公開し、反響が寄せられている。
【動画】長髪＆ひげ…現地調達の鹿をワイルドに味わう東出昌大
東出は「現地調達の鹿ハツ・タン #山暮らし #生活」とつづり、動画をアップ。長髪に赤いニット帽をかぶり、ひげを生やした東出が現地で調達したという鹿の肉を豪快に焼いている。
白米と一緒に肉を味わった東出は、「うめぇ〜」と感激の様子。その後も「うますぎる」とかみ締めるようにつぶやき、「家で食べてもうまいけど、猟場で食うと…これくらいワイルドな方がうまい」と話した。
この投稿には、「新鮮で美味しそう」「猛烈な肉の香りがしてきます」「野趣に富んでる髪型ですね」「山になじむ男」などのコメントが寄せられている。
