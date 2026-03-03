フォロワー２６万人を抱える旅行系ユーチューバー、ふじわらのみいが３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ネット上で物議を醸していた動画「ＡＤＨＤで多動症は１０時間フライトに耐えられるのか」を削除したことを報告するとともに謝罪した。

すでに削除された元動画では長時間フライトの旅客機内で、ふじわらのがトイレを占拠したり、通路を歩き回ったりする様子が収められており、病気で苦しむ人や医療関係者から誤解を広げる行為だとして非難を浴びていた。ＡＤＨＤとは不注意、多動性、衝動性の３つの特製が見られる発達障害（神経発達症群）のひとつを指す。

「謝罪」と題した文章をアップしたふじわらのみいは「ＡＤＨＤに関しては、重度であることを医師より診断をうけております。他にもいくつか病名を言われました。ただ、それを発信することによって不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と陳謝。

「また飛行機内のトイレにて撮影をしたことに関して、利用する方に迷惑がかからないよう注意はしていたものの、配慮に欠けておりました。申し訳ありません。旅系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして、航空関係の方にも迷惑がかからかいよう注意して発信を続けていきます」と活動を継続する方針を明かした。

最後は「もっと日本の女性が輝けるように、同じような症状を持っている方にも勇気を与えられるように発信を続けてきましたが、影響力をもっと自覚し、今まで以上に気を引き締めて活動していきます」と気持ちを新たにした様子だ。

とはいえＸ上での反応は芳しくなく、「旅系ユーチューバーではなく迷惑系だった」「ＡＤＨＤを免罪符にしふざけた動画挙げたことが許せない」「謝罪にＡＤＨＤ使うな」などと厳しい指摘が相次いでいる。