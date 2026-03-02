Mizkan（ミツカン、愛知県半田市）が「フルーティス」を酢ドリンクからリフレッシュドリンクにリニューアルし、「長野県産シャインマスカット」「福岡県産あまおう」「国産白桃」「ざくろ」の全4種を新発売しました。

【なんと！】アレンジ自由自在！ “シャインマスカットソーダ” “イチゴミルク”も！

リニューアルされた「フルーティス」は、人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせて果実のおいしさを最大限に引き出したドリンク。後味がすっきりしていてべたつかないのに、フルーティーでしっかりとした甘さがある、これまでの果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる、新しい飲み心地が楽しめるということです。

味の秘密は、果汁と酢を組み合わせることで、すっきりとした甘みとジューシーな果実感を引き出すことができる「フルーティアップ製法」を利用。料理に少量の酢を加えると味覚的要素が明瞭に感じられ、おいしさが高まるという、料理人も活用している“隠し酢”の考え方を応用しています。

フルーティスは濃縮タイプのドリンクで、家庭用は4倍濃縮で1本あたりコップ約11杯分、業務用は6倍濃縮で1本あたりコップ約33杯分作ることができます。水や炭酸、牛乳、お酒などアレンジした割り方が楽しめるのも特徴になっています。

同社マーケティング企画の田中菜々美さんは、リニューアルについて「これまでフルーティスは、『飲みやすい』『おいしい』と多くのお客様から評価をいただいてきましたが、一方で『健康のために飲むお酢ドリンク』というイメージが先行し、日常的なリフレッシュドリンクとしては十分に価値を伝えきれていない部分もありました」と説明。

続けて、「今回、フルーティスの原点である“お酢”の役割を見つめ直し、“健康だけど酸味を我慢するもの”から、“果実のおいしさを引き出す名パートナー”として再定義することに挑戦しました」とコメントしています。

さらに、「忙しい毎日の中で『重さやべたつきが気になるけど、甘いものを飲んで気分を切り替えたい』という思いに寄り添える商品であることを願います」とアピールしています。