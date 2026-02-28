立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、ハッシュドポテトをトッピングした試作品の写真を投稿しています。

【画像】うわ…うまそ！ コチラが「コロッケも合うからいける」意外なトッピングです！（4枚）

コロッケが合うんだから…合うよね？

公式アカウントは、「そりゃ…コロッケも合うんだから…ハッシュドポテトも合うよ…ねぇ…」とコメント。温かいそばの上にハッシュドポテトがのったメニューの写真を投稿しています。

SNS上では、「お汁がしみしみでおいしそうですね」「おいしさしか見えてこない」「あのザクザク感、絶対合いますよね」「コロッケよりジャガイモの味を楽しめるかもしれない」「イモ感があっておいしいかも」との声が上がっています。

このメニューは試作品だといいますが、「おー！食べてみたい」「これはマジで食べたい」と、商品化を望む声も多数寄せられています。

また、「コロッケそばは食べたことないけれど、やっぱり野菜のかき揚げかな」「ハンバーグのせてみたら？」「ピクルス天もほしいです」「チーズを挟んだハムカツで雑にうま味を足すのはどう？」と、好きなトッピングや新たなトッピングを挙げるコメントも見られました。