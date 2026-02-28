◆オープン戦 ジャイアンツ１２―４ドジャース（２７日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）

ドジャースの山本由伸投手が２７日（日本時間２８日）、敵地でジャイアンツとのオープン戦に先発。先頭打者本塁打を被弾し、侍ジャパン合流前最後の登板は３回２失点４奪三振だった。ドジャースは４―１２で敗れ、オープン戦７戦目で初黒星を喫した。

侍ジャパンに合流前、当地で最後のオープン戦の登板。最初の打者アダメズに対し、フルカウントからの６球目、この日初めて投げた低めに外れるカーブを体勢を崩しながらとらえられ、左翼席に運ばれた。

味方が１点を返し１―１で迎えた２回は無死二、三塁から遊ゴロの間にさらに失点。３回は無失点で予定された３回を投げ終え、降板時には捕手ラッシングとグータッチを交わし、ベンチに戻った。３回５安打２失点４奪三振、防御率５・７９。５２球を投げ、３７球がストライクだった。

「この２回の（山本の）登板で見るべきものはすべて確認できたか」と質問されたロバーツ監督は「できた。彼については、ただ状態を上げていこうとしているところだ。したがって由伸は大丈夫であり、心配はしていない。日本代表に合流するためにチームを離れる間は確かに寂しくなるが、必要なものは間違いなく得られた」と仕上がりぶりを評価した。

ＷＢＣが「大好きだ」という同監督は「チャンスがあれば必ず見るつもりだ」と同監督。日本の試合は米国で午前４時開始となるが「もし起きていて試合が放送されていれば見るだろう」と笑った。また山本が米国戦に登板した場合は「それは素晴らしい質問だ。米国市民である選手たちだと言いたいところだが、由伸のファンもたくさんいるから、おそらくキャンプ地でも意見が分かれることになるだろう」と話していた。