ÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É50Âæ¤¬ËÌµþ¤ÎÅ·ÃÅ¸ø±à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ì»åÍð¤ì¤ÌÂâ·Á¡¢±éÉð¡¢ÃèÊÖ¤ê¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼Â¼Ì»£±Æ¡¢AIÀ¸À®¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬É½¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¥æ¥Ë¥Ä¥ê¡¼¡Ê±§¼ù²Êµ»¡Ë¤¬23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤À¡£¾ì½ê¤ÏËÌµþ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ëÅ·ÃÅ¸ø±à¡¢ÌÀ¤Î»þÂå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿º×ÃÅ¤À¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤ÏG1¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É50Âæ¤¬½¸ÃÄ¤ÇÅÁÅýÉð½Ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£µìÀµ·îÆÃ½¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤¿Æ°ºî¤òºÆ¸½¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÊú·ý¡×¤ÎÆ°ºî¤Ç½ª¤¨¤ë¡£¸Ø¼¨¤ÎÉñÂæ¤Ï¼¼Æâ¥»¥Ã¥È¾ì¤«¤é½Ð¤ÆÌî³°¶õ´Ö¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ä¥ê¡¼¤ÏG1¤ÈH2¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ´°Á´¼«Î§¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É½¸ÃÄÉð½Ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÂ¦¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡ÖÀ¤³¦½é¡×µÏ¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ï¢Â³¤Ç¾ã³²Êª¤ò±Û¤¨¤ë¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¤Î½õÁöÃèÊÖ¤ê¡¢ÊÉ¤òÍøÍÑ¤·¤¿2ÃÊ³¬ÃèÊÖ¤ê¤ò´Þ¤àÏ¢Â³ÊÒÂÃèÊÖ¤ê¡¢¹âÆñÅÙ¤Î7¡¥5²óÅ¾¥¨¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯Âç²óÅ¾¤Ê¤É¤À¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î³Ë¿´¤Ïµ»½Ñ¤Î¸Ø¼¨¤À¡£¹âÆñÅÙ¤ÎÆ°ÅªÉð½Ñ¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼º¤ï¤º¤ËÃåÃÏ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê·²½¸Æ°Àþ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ï±¿Æ°À©¸æ¡¦¶Ñ¹Õ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¦·²½¸¶¨Æ±µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡£µ¡ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÈÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤·¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹ñ²ÈºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëµìÀµ·î¤ÎÉñÂæ¡¢¤½¤·¤ÆËÌµþ¤Î¾ÝÄ§¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÊ¸²½¤È·ë¹ç¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ò»º¶ÈÀ½ÉÊ¤Ç¤Ê¤¯¹ñ²È¥¤¥á¡¼¥¸¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¾ÝÄ§»ñ»º¤È¤·¤ÆÊñÁõ¤¹¤ëÀïÎ¬¤À¡£
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÏÊÆÃæµ»½Ñ¶¥Áè¤Î¿·¤·¤¤Àï¾ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÏÊâ¹Ô¡¦´ðËÜÆ°ºî¤ÎÃÊ³¬¤ò±Û¤¨¡¢¹âÆñÅÙÆ°Åª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê·²½¸»î±é¤Ç¶¥Áè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ°¤¯µ¡³£¡×¤«¤é¡Ö±é¤¸¤ëµ¡³£¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
Å·ÃÅ¸ø±à¤ËÎ©¤Ã¤¿50Âæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï°ì¤Ä¤ÎSF±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É»º¶È¤Î¸½½»½ê¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£µ»½Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÉñÂæ¤Î¾å¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï»º¶È¸½¾ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£