ジルスチュアート ビューティのルースパウダー誕生♡春の透明感ベースメイク

ジルスチュアート ビューティから、春の光を味方につけるベースメイクアイテムが登場。新作ルースパウダー「グロウシフォン ラスティング ルースパウダー」は3月6日（金）発売、2月20日（金）より予約がスタートします。さらに人気の美容液化粧下地2種からは、持ち運びにも便利な限定ミニサイズが仲間入り。透明感と幸福感を宿す、新しい春の肌づくりを始めてみませんか♡

新作ルースパウダーで纏う澄み肌

2026年3月6日（金）新商品「ジルスチュアート グロウシフォン ラスティング ルースパウダー」は、全4色・20g・各5,280円（税抜4,800円）。

美容成分を閉じ込めたオイルインフューズパウダーが軽やかにフィットし、しっとりなめらかなのにキメ細かい仕上がりを実現します。

汗や水にも強く、つけたての美しさが持続。ナチュラルからツヤまで好みで選べる4色展開で、それぞれのカラーに合わせたリボン付きパフもポイントです。

ランコム新作プライマー誕生♡3色で悩み補正

人気下地の限定ミニサイズ

2026年3月6日（金）限定品「ジルスチュアート イルミネイティングジェム セラムプライマー（ミニサイズ）」は、全3色・15mL・各2,200円（税抜2,000円）、SPF40/PA+++。

みずみずしくのび広がり、宝石のひと雫を纏うような輝きで透明感あふれるツヤ肌へ導きます。

同日発売の限定品「ジルスチュアート フローレスジェム セラムプライマー（ミニサイズ）」は、15mL・2,200円（税抜2,000円）、SPF20/PA++。

毛穴や凹凸を自然にカバーし、真珠のようになめらかな明るいツヤ肌を叶えます。どちらも持ち歩きやお試しにぴったりのサイズ感です。

春の光を味方につけて♡

内側からほのかに光を放つ“Glow Chiffon”な肌は、新しい季節を前向きに迎えるための心強い味方。

ジルスチュアート ビューティのルースパウダーと限定ミニ下地で、透明感と幸福感をまとったベースメイクを楽しんで。陽だまりのようなツヤを味方に、自分らしい春の表情を咲かせてみてください♡