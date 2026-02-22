THE ALFEE・高見沢、THE ALFEEと「笑点」の共通点

ロックバンド・THE ALFEEの高見沢俊彦（71歳）が、2月22日に放送されたバラエティ番組「笑点」（日本テレビ系）に出演。「笑点」との意外な共通点として「寄席！！」と語った。



この日、放送3000回を迎えた「笑点」に、今年でデビュー52周年、ライブを行った回数が3000回を達成する“3000”つながりのTHE ALFEEがゲストとして出演した。坂崎幸之助は「この春ツアーの4月17日、高見沢の誕生日なんですけど、ここで3000本になる」と話し、観客から拍手を受ける。



その後、THE ALFEEと笑点メンバーの「意外な共通点」というお題で大喜利が行われ、高見沢が「寄席！！」と回答。高見沢によると、昨年、坂崎が浅草演芸ホールでギター漫談をしたといい、「何やってんだ、こいつ！ってひっくり返りましたよ」と言って笑わせた。