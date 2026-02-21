½©¹Í¥¿Í¤¬ÇúÂ®ÂÇ¡Ö³ÐÀÃ¤·¤½¤¦¡×¡¡¥«¥á¥é¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤º¡Ä¥Õ¥¡¥ó°¢Á³¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¡×
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬½©¹¤ÎÇúÂ®ÂÇ¤òÅê¹Æ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¡ÊµÜºê¡Ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£6²ó¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©¹¤Ï°éÀ®±¦ÏÓ¡¢²¬ÅÄâ«°ìÏ¯Åê¼ê¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ø¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿23ºÐ¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤È¤ÎÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¡£Â¨1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢22»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.208¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¡£7·î3Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢ºÆ¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶ÃÆ´Ý¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥á¥é¤â°ì½Ö¸«¼º¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Þ¥¸¤Ç´üÂÔ¡×¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Öµ°À×¤¬åºÎï¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂ®¤Ã¡ª¡×¡Ö³ÐÀÃ¤·¤½¤¦¡×¡Öµð¿Í»þÂå¤è¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¼¡¤Î¥®¡¼¥¿´¶¤¢¤ë¤¾¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹200¥»¥ó¥Á¡¢Ì¤´°¤ÎÂçË¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë