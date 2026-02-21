ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡¡²¿µ¤¤Ê¤¤1Ëç¤Ç¡ÄÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ
¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¸å¤Ë¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Î¡Èº£¥·¡¼¥º¥óÈÇ¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÅêÂÇ2¥Ñ¥¿¡¼¥ó»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤À¡£¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬·è¤á´é¤ä·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Îµ¡²ñ¡£¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÊÌ³Ê¤À¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¥Ã¥Á¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¶â¥í¥´¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤Î¥Ñ¥Ã¥¸¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÇØ¥Í¡¼¥à¤Î¾å¤ËMLB¥í¥´¥Ñ¥Ã¥Á¤¬»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£99¡ó°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥í¥´¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ò´Þ¤á¤¿¤¿¤Ã¤¿6Áª¼ê¤À¤±¤¬¶â¿§¥í¥´¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÎMVP¡õ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¡õ¿·¿Í²¦¤À¤±¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤Î±ÉÍÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶â¿§¥í¥´¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë