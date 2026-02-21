¡ÚÂ®Êó¡Û°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤Ç»³ÎÓ²ÐºÒ¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¡ÚÆÁÅç¡Û
2·î21Æü¸áÁ°¡¢°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¸¤Êè¤Î»³ÎÓ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°10»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö»³¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë²Ì¼ù±à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£