¡Ú²£ÉÍ¥°¥ë¥á¡Û¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÏÂ²Û»Ò²°¡ØÏÂ²Û»Ò °ËÀª²°¡Ù¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³
¿©³Úweb
¡Ö²£ÉÍ¥°¥ë¥á¤È¸À¤¨¤ÐÍÎ¿©¤äÃæ²Ú¡×¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÏÂ²Û»Ò²°¡ØÏÂ²Û»Ò °ËÀª²°¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¡×¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¤µ¤ó
¾¦Å¹³¹¤ÎÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Î©¤Á´ó¤ì¤Þ¤¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ºûÌîÂæ¾¦Å¹³¹¤ËÐÊ¤à¡ØÏÂ²Û»Ò °ËÀª²°¡Ù¡£1969Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ°ÊÍè57Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ï¥Þ¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î»°¥Ä¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó5Ê¬¡£¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÅ¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¡×
¾¦Å¹³¹¤ÎÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¡¢¡Ø°ËÀª²°¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿º°¿§¤ÎÃÈÎü¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷³ÊÉº¤¦¤Î¤ì¤ó
Å¹Àè¤ËÊÂ¤ÖÏÂ²Û»Ò¤Ï¡¢¾ï»þ20¼ïÎà¤Û¤É¡£¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¡¦¤É¤é¤ä¤¡¦Æ¦ÂçÊ¡¡¦Îý¤êÀÚ¤ê¡¢¤´ÈÓÊª¤Ç¤ÏÀÖÈÓ¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÂÀ´¬¤¤Ê¤É¡£¤Ä¤¤Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¡¢Á´¼ïÎà¤òÇã¤¤¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇä¤êÀÚ¤ì¡ª
¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ªñ½Æ¬¤Ê¤É¤â¡¢¼èºàÃæ¤ËÁ´¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¿Æü¤Î15»þÁ°¡¢¤¤¤«¤ËÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬»Ç¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³¤È¥«¥ó¤¬¤Ê¤»¤ëµ»
¤Ê¤ó¤È¤«¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡Ö¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¡×¤¬¤³¤Á¤é¡£º£¤Î»þ´ü¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
çõÂçÊ¡ 350±ß¡Ê¼èºà»þ¤Î²Á³Ê¡Ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥é¥Ù¥ë¤¬¤ªÅÚ»º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê ¡Î¿©³Úweb¡Ï
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥é¥Ù¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êìÔÂô¤Ë¤âÂçÎ³¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤¬°ìÎ³´Ý¤´¤È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬À¨¤¤
¡ÖËèÄ«5»þ¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¡¢¤¢¤ó¤³¤äµáÈî¤âÅ¹Æâ¤Ç¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆóÂåÌÜÅ¹¼ç¤ÎÀôß·ÆØ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤äµ¤²¹¡¦¼¾ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ËÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤ó¤³¤äµáÈî¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËµáÈî¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¹¤®¤ë¤È¥É¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¹Å¤¹¤®¤ë¤È¿©´¶¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤ò¤Ï¤é¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÇòñ²¡¢µáÈî¤ÎÀäÌ¯¤ÊÇö¤µ¤È½À¤é¤«¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤È¥«¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ê¤»¤ëµ»¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÌ£
¡Ö¿®Íê¤Î¤¢¤ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¬¡¢¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÎÌ£¤ÎÍ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹¼ç¤ÎÀôß·¤µ¤ó¡£Àôß·¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶È¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢µáÈî¤äÇòñ²¤ËÉé¤±¤Ê¤¤´ÅÌ£¤ä¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤òµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÎÂ¾¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÂçÊ¡¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÂçÊ¡¡¢¤ß¤«¤óÂçÊ¡¤Ê¤É¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤ÌÀôß·¤µ¤ó¤È¶È¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÌ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤ÎÈë·í
¤ªÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀôß·¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤Ç¤¢¤ëÄ¾Èþ¤µ¤ó¤È¡¢Ä¾Èþ¤µ¤ó¤Î¤ªÊìÍÍ¤Ç¤¢¤ë¾®ºä°æ¾¡»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀÜµÒ¤â°ËÀª²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖÄ¹Ç¯ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¾å¤²¤º¤ËÇöÍøÂ¿Çä¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Àôß·¤µ¤ó¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÎÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤Î¿´°Õµ¤¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤â¡ÖÏÂ²Û»Ò¡¡°ËÀª²°¡×¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î°ìÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¸ÄÀÅª
º£²ó¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¤äÆ¦ÂçÊ¡¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÏÂ²Û»ÒÅù¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤ÎÃæ¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÂÀ´¬¤¡×¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ñºà¤Î°ÆÆâ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¯¤ë¤ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¯¤ë¤ßÆþ¤êÂÀ´¬¤
Àôß·¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö°ËÀª²°¡×¤Î±£¤ì¤¿Ì¾Êª¤Ç¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î°ïÉÊ¡£¼¡²ó¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ÎÂÀ´¬¤¤â¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÍèÅ¹¤·¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿É®¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥Ã»Ò¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥Õ¥ëー¥ÄÂçÊ¡¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤ò½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡¡º´Ìî¿ÎºÈ¡Ë
¡üSHOP INFO
ÏÂ²Û»Ò °ËÀª²°
½»¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô°°¶èºûÌîÂæ1-19-5
TEL¡§045-361-6704
±Ä¡§9:00～18:00
µÙ¡§·îÍË
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
º´Ìî¿ÎºÈ
Î¹¹¥¤¼ò¹¥¤¤Î¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡¦WSET Level3¡¦UCC¥³ー¥Òー¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤È¤ª¼ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÆü¡¹¸¦µæÃæ¡£
¡üº´Ìî¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤áµ»ö
¡¦ÇÊÁ¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡ª º£Ë¬¤ì¤¿¤¤¿®½£¥ï¥¤¥ó¤ÎÃíÌÜ¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Øºä¾ëÉòÆº¼ò¾úÂ¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¦¡ÚÀéÍÕ¥°¥ë¥á¡ÛÀéÍÕ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤¢¤ê¡£È¬³¹Í£°ì¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡ØSawa Wines¡Ù¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡õ¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
¡¦Åß¤³¤½ÀäÉÊ¤¦¤Ê¤®¤ò¡ª¤¦¤Ê¤®¤Î¤Þ¤Á¤ÇµÒÂ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Ê¤¤¡Ø´Ý¶¦ À¶¿å²°ÀîµûÅ¹¡Ù¤Î¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¤