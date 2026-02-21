Â¼¾å½¡Î´¤¬¥ÉÇÉ¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¹ë²÷ÆóÎÝÂÇ´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤â1¹æ¡¢WBC¤Ø½çÄ´
¥«¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡ÄÄËÎõÃæÁ°ÂÇ¡õ¹ë²÷ÆóÎÝÂÇ
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Î¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨¡È1¹æ¡É´Þ¤à4ÂÇ¿ô2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB»Ë¾åºÇÇ¯¾¯3´§²¦¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÁáÂ®È¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÂÇµåÂ®ÅÙ108.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.3¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4²ó1»àËþÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·ø¡¦ÎëÌÚ¤ò±Û¤¨¤ëÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ÂÀï½éÄ¹ÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ï±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ëÂÇ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ë¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁáÂ®¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤â½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤«¡¢Ãæ·ø¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¼ÂÀï½éÂÇÀÊ½é¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£À¤³¦°ì¤Ø½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë