¥¥ã¥ê¥¢23Ç¯ÌÜ¤ò²á¤´¤¹¥ì¥Ö¥í¥ó¡¢³«Ëë·ç¾ì¤ò¼õ¤±¤Æµ¾À·¤Ë¤·¤¿2¤Ä¤Î¡ÈÂç¹¥Êª¡É¤È¤Ï
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¡ØMind the Game¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢23Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á³«Ëë¸å¤Î14»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¼«¿È½é¤Î³«ËëÀï·ç¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥³ー¥È¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤Î¡ÈÂç¹¥Êª¡É¤Ç¤¢¤ë2¤Ä¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤²¶¤Ï¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤«¤òÃÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¡¢¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò2¤Ä¤ä¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥ï¥¤¥ó¤È¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤À¡£´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¡¡Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï11·î¤Î´Ö¥¯¥Ã¥ー¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¤ª¼ò¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ø¥Í¥·ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¥¯¥Ã¥ー¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸Å¤¯¤«¤éÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤òµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥êー¤«¤é¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Òー¥È¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î´Ö¤ËËà»¤¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ï1¥ö·î´Ö¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¥¯¥Ã¥ーÃÇ¤Á¤À¤¬¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¡È¶ØÍßÀ¸³è¡É¤òÂ³¤±¤¿ÌÏÍÍ¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤ÈºÇ½é¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤Û¤Ü2¥«·î´Ö¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥ー¤Ë¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤ò²æËý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥ï¥¤¥ó¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¾¯¤·¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥°¥é¥¹°ìÇÕ¤¯¤é¤¤°û¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡11·î18Æü¤Ëº£¥·ー¥º¥ó½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤Ë36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ33.3Ê¬¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç22.0ÆÀÅÀ7.1¥¢¥·¥¹¥È5.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤·¤Æ¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£