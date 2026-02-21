ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬º£µ¨¡È½éÂÇÀÊ½é¥¢¡¼¥Á¡É¡¡Â¼¾å½¡Î´¤ÎÁ°¤Ç¹ë²÷ÃÆ¡ÄWBC¤Ø½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê
´·¤ì¤Ê¤¤Ãæ·ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡Ä½é²ó¤Ë¹ë²÷ÃÆ
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡Èº£µ¨1¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ÎÁ°¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿5µåÌÜ¡£¿¿¤óÃæÄã¤á¡¢94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÃÆ¤¤¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂÇµå½éÂ®103.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.89¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121.62¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ26ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯1»î¹ç¼é¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÃæ·ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤Ç¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¡£Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÌµÇ°¤Î¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë