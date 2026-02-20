ド軍が公開した「友人たちと撮る用の写真」

ドジャースは19日（日本時間20日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニング中に「フォトデー」を行った。球団公式X（旧ツイッター）が「友人たちと撮る用の写真での決めポーズを見せつける選手たち」と公開した動画では、山本由伸、大谷翔平両投手らが仲良さそうな交流を見せている。

日本人で最初に出てきたのは山本だった。山本は最初は右手でピースを撮ると、撮影者から「ショウヘイと撮るときはどうするの？」と聞かれた。これに対し、直立不動で真顔。「先輩なだから」と理由を明かした。

続けて出てきたのは大谷だった。大谷は両手を腰に当てて、顔を横に傾け笑顔。その後、「ヤマ（山本）と撮るときはどうするの？」と聞かれると、右手を山本の肩に回すそぶりを見せ、“先輩らしさ”を見せつけた。

その後、他の選手が様々なポーズを見せるなか、ムーキー・ベッツ内野手の次に登場したのは佐々木朗希投手だった。胸を張るのみのシンプルなスタイル。シャイな人柄が滲み出ていた。（Full-Count編集部）