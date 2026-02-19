「悔しいです！」の絶叫でブレイクし、「闇営業騒動」の渦中にも立たされたザブングル。M-1決勝進出から謹慎、そしてコロナ禍での解散へ――。

ピン芸人として歩む加藤歩と、表舞台を離れた松尾陽介。あの騒動の裏側と、それぞれが選んだ“その後”とは？ 事務所を退所し「引退」したとも報道された、松尾本人に直撃した。お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

「引退」の真相は…

――解散して事務所を辞めてから、かれこれ1年くらいかな。

松尾 丸1年ぐらいですね。事務所を辞めたのが2021年の3月いっぱいなので。

――でも、昨年末の「アメトーーク！」の「運動神経悪い芸人」でも見たし、そんな辞めた感ないよね。

松尾 確かにそうですよね（笑）。辞めた直後の4月に「アメトーーク！」さんで僕の送別企画を放送してもらっておいて、同じ年の年末特番にしれっと出てましたから。



――解散して退所もしたから、芸能界を引退したのかと思ってた。

松尾 僕もちょっと、そこはよくわからないんですよ。「オファーしてくださるから受けてる」みたいな感じで。ネットニュースなんかでも「引退」って記事に出たんですけど、僕は「解散して事務所を辞める」って言っただけのつもりだったんで。

――「芸人を引退する」なんて言ってないの？

松尾 言ってないんです。まあ話題になるならどっちでもいいんですけど、「引退のつもりなんてなかったのになー」とは思ってました。

――「芸人であるかどうか」に、そんなこだわってないっていうこと？

松尾 そこのこだわりは全くないです。ただ、「相方とコンビを解散してもピンで芸人を続ける」っていう意思は、元からなかったので。「芸人を辞める」っていう意味では間違ってはいないか、みたいな感じですね。

――「舞台に出てネタをやりたい」みたいな気持ちは、もうない？

松尾 ないですね。全くないです。

――でも、松尾君がいましゃべってる感じだと、例えば「台本は用意するので、ユニット組んでコントやりましょうよ」とか誘われたら、やりそうだよね？

松尾 ……やりそうですね。

――あはははは！ まあ「タイミングが合って面白そうならやる」みたいな感じ？

松尾 本当にそうですね。「絶対にもう舞台でネタやらない！」とか、そういうこだわりがあるわけでもないので。

現在の仕事は？

――芸人を辞めて、いまは何をやってるの？ 噂ではタレントのブッキングとかをやってるって聴いたけど。

松尾 いまは「頼まれたことを全部やってる」という感じです。イベントの企画とか制作の手伝いとか、人と人を繋げたりとか。頼まれたらほぼほぼオッケー出してます。

――そのなかでも、主にやってる仕事は何なの？

松尾 人の紹介ですかね。僕、飲みの場が大好きなんですけど、毎日のようにいろんな飲み会に顔出してたから、そこで培ってきた人脈が結構あるんです。各事務所のマネージャーさんで仲良い人も多いですし、あと、この業界では僕のことを知らない人がほとんどいない、っていうのも強みなので。だから、「○○なイベントをやりたいけど、それに合う出てくれそうなタレントさんを紹介して欲しい」みたいなのがいちばん多いですね。

企業の話だと、やっぱりテレビとか雑誌だと広告費が結構かかるみたいで、SNSに移行しようとしてるところが増えてるんですよ。だから「企画制作・タレントブッキングから撮影・編集まで全部やらせてもらう」みたいなことがいまはいちばん多いです。

例えば「自社のホームページ上でユーチューブチャンネルを作る」みたいなことを始める企業が多いんですけど、ただ「いざやってみると伸びないし、何していいかよくわからない」みたいなケースも多くて。そういうところから御相談いただいたら、企画制作から一緒に考えて、「こういうタレントさん使ってみたらどうですか？」って提案して僕がブッキングしたりしてます。

――松尾君は出る側にも裏方さんにも知り合いが多いからね。「松尾君が間に入ってくれてるなら安心」っていうのもあるだろうし。

松尾 あと、「後々こういうことにも貢献できたらいいな」っていうことで「芸人を辞める人の、就職先の紹介なんかもしていきたいです」みたいなことをインタビュー記事でしゃべったんですけど、結構それがピックアップされすぎてしまって。

ネットニュースなんかに「元ザブングル松尾、引退後は芸人のセカンドキャリア支援！」っていう見出しがバーンと出てしまったので。「じゃあ、やんなきゃな」って、いま模索してるところです。

