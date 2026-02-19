球団公式フォトグラファーが公開した1枚が話題

ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、球団公式フォトグラファーのカメラに向けた“変顔”が話題となっている。監督が真剣に話している最中のイタズラに、ファンから「隙あらばちょけてくる笑」と注目が集まっている。

ジョン・スーフー氏がインスタグラムで公開したスクラップブックでの一幕だ。クラブハウスでデーブ・ロバーツ監督が「集中力を研ぎ澄ませ」と5分以上にわたって熱弁を振るっていた。多くの選手が神妙に耳を傾ける中、大谷だけはカメラを見つけると、目を大きく見開いて“ガン見”。ふざけるような表情を浮かべていた。

スーフー氏はキャンプの様子を日々公開しており、この日は緊張感のあるミーティングの様子も捉えていた。大谷はその後のライブBP（実戦形式の打撃練習）では最速98マイル（約157.7キロ）を計測するなど順調な調整ぶりを披露したが、裏側で見せた“お茶目”な姿とのギャップが際立つ形となった。

この様子にファンも爆笑。「隙あらばちょけてくる笑」「やってるね」「大谷さん、やってるね」といった声が上がっていた。（Full-Count編集部）