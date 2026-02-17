¡Úº£Æü¤«¤é¡Û¤¹¤²È¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×Éü³è¡¡SNS¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£ÅÙ¤³¤½¡Ä¡×
¡¡µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤¬¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤ò2·î17Æü¸áÁ°9»þ¤«¤éºÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤©¡Ä¥¿¥Þ¥Í¥®¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¿·ºî¡Ö¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡ª¡Ê3Ëç¡Ë
¡Öº£²ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÊÇö¤Î¤¿¤áÈÎÇä12Æü¤Ç°ì»þ¡¢ÈÎÇä¤òµÙ»ß¤·¤¿¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¡¡Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²ÃÇ®¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ò²¹¤«¤¤ÇòÊÆ¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¹ï¤ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ì¤ò¤«¤±¤¿°ìÉÊ¡£Íñ¤ä¥Û¡¼¥¹¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡ÊÀ¾ÍÎ¥ï¥µ¥Ó¡Ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²óÈÎÇä»þ¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖX¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ°¡Ä¿©¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ÄÂ¨Çä¤êÀÚ¤ì¤Ç¡Ä¡×¡ÖÁ°²ó´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¿Í¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤´ÈÓÂçÀ¹¤ê¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¥½¡¼¥¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤¤¤±¤É¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÌ£¡¢¥«¥í¥ê¡¼¡¢PFC¡¢ÃÍÃÊ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Í¥½¨¤À¤«¤é¤Þ¤¸¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡×¡Ö¥Û¡¼¥¹¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤¬¤á¤Á¤ã¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤ÎÊÂÀ¹¤¬890±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¦¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥ÕÐ§¡×¤ÎÊÂÀ¹¤¬980±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯1967Å¹ÊÞ¡Ê2·î10Æü»þÅÀ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ªÁá¤á¤Ë¡ª