ある日洗濯物を畳もうとした飼い主さんが洗濯カゴへ目をやると、そこにはこはくくんの姿が。すっぽり気持ち良さそうに収まって、どかそうとしても全く出る気のない様子が可愛らしいと、大きな反響を呼びました。

「これだから柴が好き」「綺麗におさまってる！」と評判で、13万回以上再生されています。

【動画：洗濯物を畳もうとしていたら、洗濯カゴの中に…絶対に家事が進まない『まさかの光景』】

洗濯物を畳もうとすると…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『gaj259』へ投稿された、柴犬「こはくくん」の様子です。この日洗濯物を畳もうとした飼い主さんが洗濯カゴを見てみると、そこにはすっぽり収まって眠るこはくくんの姿がありました。

ふかふかの洗濯物の上で気持ち良さそうに眠るこはくくん。洗濯カゴのカーブに合わせて上手に丸くなっており、まるで専用ベッドのようだったとか。しかし、洗濯物を畳むためにはカゴを返してもらわなくてはなりません。

移動する気配なしのこはくくん

飼い主さんが起こそうと近づくと、動かないまま目だけをキョロリと向けてくるこはくくん。その眼差しからは「絶対にどかない」という強い意思を感じますが、実は専用ベッドが別にちゃんとあるのだそう。

それとなくベッドがあるのにと伝えてみますが、こはくくんは体を伸ばして「ここがいいねん」と移動する気配なし。すっかり寛いでいる様子が可愛すぎて、結局飼い主さんは返して欲しいと言えなかったのでした。

寝方が楽しいこはくくん

こはくくんには専用ベッドはもちろん、飼い主さんのベッドの上や自分のお家など、他にもお気に入りの寝場所があるのだそう。そこではいつも、リラックスするあまり楽しい寝方をしているのだとか。

まん丸くなって眠っているのは序の口で、へそ天したりはみ出したり、洗濯カゴの中でバンザイしたり。いかに安心して寝ているのかが伝わってくるようで、これから先もどんな寝方を披露してくれるのか楽しみです。

この投稿へは「狭いとこほんと柴は好きですよね」「一番寝心地のいいベッドをちゃんと知ってる」「お犬様の与えてくださった試練ですね」「随分コンパクトに収まりましたね」など、洗濯カゴが気に入りすぎて頑なに出ようとしないこはくくんの姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『gaj259』では、白い柴犬「こはくくん」の無防備すぎる寝姿や仮装した姿などの他、飼い主さんの散歩の様子や一緒に遊んでいる姿など、ほっこりする日々の様子がたくさん公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gaj259」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。