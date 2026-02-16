この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ミュンヘンでの中国政府さんの発言に対して、茂木外務大臣が事実関係を淡々と反論されたのはよかったけど、中国政府さんも大変ですね。その裏にあるスルドイ真実について。」と題した動画を公開。ミュンヘン安全保障会議における中国の王毅外相の発言をめぐり、その背景にある中国の国内事情と統治構造のジレンマについて持論を展開した。

動画で茂木氏は、王毅外相による「日本が台湾侵略を考えている」といった趣旨の発言に対し、茂木敏充外務大臣が「全く事実ではない」と冷静に反論したことを評価。その一方で、日本国内で目にする洗練された中国人観光客の姿と、中国政府高官の発言との間に存在する「ギャップがすごい」と問題提起した。

茂木氏はこのギャップの根源を、中国共産党の「統治の正当性」の成り立ちにあると分析する。中国は選挙によって政権が選ばれる体制ではないため、その正当性は「建国の経緯、つまり抗日戦争に勝利したこと」に依拠せざるを得ないと指摘。そのため、統治の正当性の物語の中に「日本に対するレジスタンスが埋め込まれている」と述べ、対日強硬姿勢が構造的に必要とされる背景を解説した。さらに、国内ではインターネットの普及などで国民が多様な情報に触れるようになり、自由な思考が広がりつつある。この状況が、政府にとっては統治の正当性を維持するための「ものすごいプレッシャー」となり、国内が「圧力釜のような状態」になっているとの見方を示した。

こうした中国の国内事情を理解した上で、日本は事実と異なる発言に対しては「淡々と事実を申し上げるしかない」と冷静な対応を促す。過度に非難するのではなく、むしろ「大変ですね」という視点で彼らの置かれた状況を理解することが重要だと語り、複雑な国際関係における日本の立ち位置について見解を述べた。

YouTubeの動画内容

00:00

ミュンヘン会議での中国外相の発言
00:46

中国人観光客の現実と政府高官の発言との“ギャップ”
02:56

中国共産党の「統治の正当性」はどこから来るのか
04:09

“圧力釜”状態？中国政府が強硬姿勢を取らざるを得ない国内事情
05:41

日本がとるべき冷静な態度とは

関連記事

茂木健一郎氏「何に注意を向けるかで脳の構造が変わってしまう」パフォーマンスを最大化する“脳の育て方”を解説

茂木健一郎氏「何に注意を向けるかで脳の構造が変わってしまう」パフォーマンスを最大化する“脳の育て方”を解説

 元首相・鳩山由紀夫が語る政治論「組織ぐるみではダメ」自身の経験から紐解く“野党が勝てない理由”

元首相・鳩山由紀夫が語る政治論「組織ぐるみではダメ」自身の経験から紐解く“野党が勝てない理由”

 茂木健一郎「言語は不完全だからこそ“いけてる”」イーロン・マスクの主張を脳科学の見地から徹底分析

茂木健一郎「言語は不完全だからこそ“いけてる”」イーロン・マスクの主張を脳科学の見地から徹底分析
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube