捜査関係者によりますと、きょう午後4時前から東京都内でトラックが事故を繰り返しながら逃走し、江戸川区内で乗り捨てられているのが見つかりました。トラックは盗まれたもので、乗っていた人物の身柄は確保されたという情報もあり、警視庁が状況を確認しています。

【写真を見る】【速報】都内各地で事故繰り返しトラック乗り捨て逃走 丸の内近くで盗まれた車両か “乗っていた人物”身柄確保の情報も

警視庁によりますと、午後4時前、東京・文京区の交番前で赤信号の交差点を直進したトラックが乗用車と接触し、そのまま逃走しました。

捜査関係者によりますと、このトラックはこの事故を起こす前に千代田区・丸の内の近くで盗まれた車両とみられるということです。

トラックは文京区で事故を起こしたあと、午後4時10分ごろに上野駅の近くでバスに接触。さらに午後4時半ごろには江東区内で乗用車と、直後には墨田区でも事故を起こし、その後、江戸川区内で放置されているのが見つかったということです。

乗っていたとみられる人物の身柄が午後5時ごろに確保されたという情報もあり、警視庁が詳しい状況を調べています。