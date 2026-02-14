明日はバレンタインですね。最近は、魅力的な商品がたくさん登場していますが、今注目してほしいのは「ビーントゥバーチョコレート」。カカオ豆の焙煎から、チョコレートの製造まで一貫して自社内で行うスタイルの商品を指します。今回は、こだわりがつまった「ビーントゥバーチョコレート」を5つご紹介。それぞれ、インスタグラマーの推薦してくれた声もご紹介します。

トッピングが楽しい、エシカルな板チョコ

カカオ72%で香りが芳醇（ほうじゅん）。カンボジア産のオーガニックカカオと天然パームシュガーを使った逸品で、ドライベリーやナッツのほか、黒コショウのトッピングも。

【写真】濃厚なチョコレートスプレッド

「カンボジアに農園があり、現地の支援を行う姿も含めてトリコです」（harenohi_factoryさん）

・Cacao72% Bean to Bar Chocolate Tablet 各\1680〜（chocorico）

ポルチーニ茸、発酵乳… リトアニアの食がチョコレートに

森の恵みのポルチーニ茸と、乳製品のケフィアヨーグルトを使い、それぞれダークミルクチョコレートに仕上げました。意外なベストマッチに感動するはず。

「カカオ本来の味わいを存分に楽しめるチョコスプレッド！」（ma_ru_coさん）

・Lithuania set 3枚入り\3780（Chocolate Naive）

クッキーに「のせて、はさんで」たのしめるギフト

パンにも合う濃厚なチョコレートスプレッドと、ココアとバターの2種のクッキーがセットに。コロンビア産カカオのフルーティーな酸味がたまらない！

・のせて楽しむチョコレート＆クッキー BOX12枚入り \2434（VANILLABEANS）※冬季はWeb限定

ひと粒ごとに個性が輝く「生チョコマカロン」

箱上段のカカオ豆の外皮による、香りの演出が小粋。ピスタチオやコーヒーなどのフレーバーごとにカカオの産地や配合を変え、食感や香りを重ねた絶品ぞろい。

・MAMEIL NAMA CHOCOLATE MACARON 6個入り\3700（MAMEIL NAMA CHOCOLATE MACARON）

食感とルックスに心躍る「クリームサンドサブレ」

ショコラ、プレーン、ゴマの波形サブレ。軽いクリームと濃厚チョコレートのメリハリ感が最高。フランスと京都の屋根瓦がモチーフという誕生秘話も楽しい！

・Nami-Nami 3本入 \2376（RAU）