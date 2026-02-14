総選挙で歴史的大惨敗に終わった「中道改革連合」。立憲民主党と公明党の衆議院議員によって結成された新党だが、旧公明勢は比例名簿上位へ登載されたことにより28名の候補者全員が当選しているため、実態は、旧立民勢の“一人負け”と言える。なぜ「立憲民主党」は一敗地にまみれたのか。旧民主党時代からの歩みを辿ってみれば、それが必然だったと指摘することも可能である。豊富な人脈で国政の中枢を取材し続けてきたジャーナリスト・市ノ瀬雅人氏が読み解く。

【市ノ瀬雅人/政治ジャーナリスト】

野党第一党として戦後最少の議席

2月8日投開票の衆院選（総定数465）の結果、立憲民主党と、公明党の衆院議員が合流して結成した新党・中道改革連合は歴史的惨敗を喫した。公示前167議席に対し、獲得したのは49議席。野党第一党としては戦後最少という。

高市早苗首相が巻き起こした旋風で、自民党が史上空前の316議席を得たあおりを、もろに食らった。

中道改革連合の当選者のうち、中道結成まで野党第一党だった立憲民主党出身者に限って見ると、公示前144議席に対し、得たのはわずか21議席である。

立憲民主党は、2009年に鳩山由紀夫内閣を樹立して劇的な政権交代を果たした旧民主党の流れを汲む。所属国会議員だけでなく、直近の幹部陣も当時の民主党の主要メンバーが多く就いていた。

現に、最後の代表を務めた野田佳彦氏（選挙当時、中道改革連合共同代表）は、民主党代表として11年に首相の座まで上り詰めた人物である。

目論見と真逆の結果

中道改革連合が結成されたのは、衆院選公示（1月27日）のわずか11日前の1月16日だった。

不意打ち解散と称されるように、年明けに衆院解散が取り沙汰され始めたため、急ごしらえとなった。大敗の原因として、立公両党の連携体制の不十分さや準備の遅れ、政策や党名を含めた党自体の有権者への浸透不足が挙げられる所以である。

しかし、民主党政権が瓦解した12年以降、民主党系政党の歩みを丹念に紐解けば、衆院選前の駆け込み的な新党立ち上げといった動きは、実は今回だけではない。というより、政党としての離合集散や衣替え的な動態が発生することは、いわば毎度のことであった。

そして、新党効果を当て込んで衆院選に挑んだ場合は、狙いに反し、ほぼ敗北に終わっている。これに対し、意外なことだが、むしろ新党結成などの仕掛けやアクションを能動的に起こさずに勝負に出たほうが、議席を増やしたり、勝利を収めたりしているケースが目立つのだ。

もちろん、選挙の勝敗は、政界スキャンダルの有無をはじめ、争点が何であるのかなどが複雑に影響し合う。その時々の政治状況に大きく左右されるため、一概には言えない。ただ、結果論であるにせよ、目論見と真逆になっているとすれば、興味深いことではある。

「希望の党」立ち上げの時は

まず、記憶に新しいのは、2017年10月の衆院選だ。ご存じ、小池百合子・現東京都知事による「希望の党」立ち上げの時である。

都議会で都民ファーストの会を率いるなど人気絶頂だった小池氏は、国政進出を狙い、この衆院選直前に希望の党を設立した。当時、民主党は維新の党と合流して民進党と党名を変えていたが、党支持率は低迷していた。

そこで、民進党の衆院議員が勢いのあった希望の党に入党する形で合流し、衆院選に挑んだ。しかし、小池氏が左派系議員らを入党させないとした「排除発言」が世論の反感を招くなどし、結果は7議席減の50議席にとどまった。

これに対し、合流を拒まれたリベラル派など一部の民進党衆院議員は、立憲民主党を立ち上げていた。「排除」された側が、比例区での重複立候補や政党としての選挙運動の確保などのため、やむを得ず立ち上げた側面があった。ところが、苦戦という当初の予想を覆し、40議席増の55議席と躍進。野党第一党を勝ち取るに至った。

2012年の壊滅的打撃

また、民主党政権だった12年12月の衆院選は、小沢一郎氏とともに民主党を割って出た議員が、新党・日本未来の党に合流して選挙に挑んだ。しかし、日本未来の党は50議席以上減らして9議席にとどまり、目的は遂げられなかった。

この時は民主党も173議席減らして57議席に激減し、壊滅的打撃を受けた。民主党系2党はいずれも惨敗。これに対し、自民党は290人を超す当選者を出し、政権を奪還した。第2次安倍内閣を打ち立て、その後の自民党1強支配に道を開くこととなった。

こうした「失敗例」に対し、24年の前回衆院選は、民主党を源流とする立憲民主、国民民主の2党とも、新党設立や党名変更を行わず、従前のまま選挙戦に突入した。その結果、立憲民主党は50人増の148人、国民民主党は21人増の28人と、いずれも当選者を大きく伸ばした。そのままで勝負に臨み、勝利を収めたわけだ。

鶏が先か卵が先か

もっとも、先に述べたように、新党作戦の有無などに関わらず、もともとの政治状況が影響しただけという反論もあろう。低支持率などの逆境にあったため、だめ元で新たな党を立ち上げざるを得なかっただけという見方もできる。

実際、民主党系がいずれも大敗した12年衆院選は、民主党が分裂していたという悪条件があった。野田首相率いる民主党が消費税増税法の成立に舵を切ったため、小沢氏のグループらが反旗を翻したのである。

また、民進党が希望の党に合流して挑んだ17年衆院選も、民進党は低支持率に喘いでおり、直前の都議選で惨敗するなど崖っぷちに立っていた。

これに対し、立憲民主、国民民主両党が躍進した24年衆院選は、自民党派閥による政治資金収支報告書の不記載事件（いわゆる裏金事件）で自民党は史上空前の逆風を受けており、もともと野党有利であった。

このように、新党設立とその成否は、「鶏が先か卵が先か」の議論に近いものがあり、一概に理屈付けできない。しかし、当初の目論見と逆になることが目立つのは、皮肉としか言いようがない。

13年間、政権を奪還できず

中道改革連合は、立憲民主、公明両党の結合による票の底上げを狙ったものだった。しかし、計算通りに「1＋1＝2」にはならなかった。小池知事との連携効果を狙った、民進党による希望の党への合流も、結果は芳しくなかった。

これらを踏まえれば、民主党の系譜を引く立憲民主党などが衰退してきたのは、新党設立や党名変更に依拠してきたことが一因との見方も成り立つ。

一方で厳然たる事実として言えるのは、野党第一党の座を占めてきた民主党系政党は、12年末に当時連立を組んでいた自民、公明両党に政権を明け渡して以降、実に13年間、政権を奪還できていないということだ。

公費助成の趣旨を損なう結果に

多くの批判もあった小選挙区中心の現在の選挙制度は、金権選挙を根絶すると同時に、政権交代可能な二大政党制をつくることが主眼とされた。現在は多党化時代を迎えたというが、それはあくまで結果論である。

政党交付金制度は小選挙区制と同時に導入された。その観点では、交付を受けながら長年、野党第一党が政権交代を果たせていないのは、政党に対する公費助成の趣旨を損なうと言っても過言ではない。

中道改革連合は執行部人事など党再建への取り組みに着手した。しかし、未曽有の大敗の後遺症の重さは計り知れない。政権奪還可能な野党と言えるまでに再生するのに要する歳月は、想像を絶するものになりかねない。

翻ると、12年衆院選で民主党が50議席台に激減した際も「壊滅的」との表現で報じられ、政権奪還への道のりの険しさが指摘されていた。再生してきたはずの野党が、13年後にまた「壊滅」したのだから、回復は気が遠くなるばかりだ。

「2026年体制」に突入

日本政治において、自民党と社会党が主要2政党となったのは1955年体制である。その後、社会党は二大政党と呼ばれるほどには勢力を拡大できなかった。そして「一と二分の一体制」と揶揄する呼び名ができた。

自民党は今回、衆院で再可決を可能とする3分の2を超す議席を単独で占めた。野党にとって、政権交代はおろか、議会としてのチェック機能を十分に果たせるかどうかさえ瀬戸際という状況だ。議会政治として未知の領域である「2026年体制」に突入した感すら禁じ得ない。

今回の衆院選では、直近まで立憲民主党で要職にあった岡田克也、枝野幸男、安住淳各氏らが議席を失った。いずれも民主党政権当時の幹部であり、自民党などのリクルート事件を受け、奇しくも政治改革の議論に情熱を傾けた世代である。

そして2度の「壊滅」は、与野党の違いこそあれ、いずれも野田氏が党首の時に起きた。野田氏も同様に、政治刷新を訴えた日本新党の出身であった。

古い民主党的なものの否定

なお、同じ民主党の流れを汲む党でも、国民民主党は高市旋風を何とかしのぎ、現状水準を維持した。玉木雄一郎代表は09年衆院選で民主党から初当選しており、岡田氏らと比べ、かなり後の世代である。

玉木氏は投開票を受けた記者会見で、岡田氏らの落選について「去年の参院選の際、古い自民党的なものと同時に、古い民主党的なものも否定されたと申し上げた。民主党政権で幹部、大臣を務めた方が相次いで落選するということは、本当の意味で民主党時代の区切りを迎えたのだと思う」と語った。

これは、民主党時代と同じ面々が立憲民主党の幹部を占めてきたことについて、暗に疑問視したものだと受け取ってよい。野田氏をはじめ、変わらぬ顔ぶれによる党運営が、立憲民主党の後退を招く一因となった可能性はある。

一方、落選した当事者は声を上げ始めている。立憲民主党から中道改革連合に移籍して議席を失った岡田悟氏は、新党設立の経緯についてインターネット番組で「どうやって誰が話し合って決めたのか。民主的なプロセスを経ていない。何の議論もしていないのは、国会議員として経験しており、間違いない。党名も政策もそういう状況だった」などと、心情を率直に吐露した。

高市首相は、2月9日の記者会見で「さまざまな声に耳を傾け、謙虚に、しかし大胆に政権運営に当たっていく」と冷静に語り、慢心せぬよう自戒を忘れなかった。

野党の光景は、焼け野原さながらである。焦土と化した大地からは、しかし、緑は芽吹かなくてはならない。再生へ長い道のりが始まった。

