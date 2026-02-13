¥Õ¥¸³ôÇã¤¤Áý¤·ÈÝÄê¤»¤º¡¡Â¼¾å»áÂ¦¤¬È¿ÏÀ
¡¡Â¼¾åÀ¤¾´»á¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï13Æü¡¢ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Î³ô¼°¤ò½ä¤ê¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤ÎÊÝÍ¤äÇã¤¤Áý¤·¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¸HDÂ¦¤Ï¡¢Â¼¾å»á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¡Öº£¸å³ô¤ò¼èÆÀ¤»¤º¡¢»Ä¤ê¤â»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å»áÂ¦¤Ï¡¢¥Õ¥¸HD¤Î³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤êÇäµÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£ÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤ë¿å½à¤è¤ê¤â³ô²Á¤¬°Â¤±¤ì¤ÐÇã¤¤Áý¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾å»á¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¥ì¥Î¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥¸HD¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤Ë±þ¤¸¡¢5Æü»þÅÀ¤ÎÊÝÍÈæÎ¨¤Ï4.34¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤âÊÝÍÈæÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¡¢5Æü»þÅÀ¤Ç1.61¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£