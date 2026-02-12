ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡Áþ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹ðÇò¡Ö²¹ÅÙ¥¼¥í¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ì¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Áþ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSnow Man¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¤ÈÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¾®Á¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¡©¤½¤ì¤È¤â¥Ô¥Ã¡ÊÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÅÏÊÕ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¡¢¾®Á¬ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¡£¡Ö¾®Á¬ÇÉ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿·500±ß¶Ì¤¬Áþ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¿·500±ß¶Ì¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢²¹ÅÙ¥¼¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â120±ß¡¢30±ß¤¹¤ë¤â¤Î¤ò500±ßÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤³¤Ã¤Á¤Ï¡£²¹ÅÙ¥¼¥í¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ì¡£¥Ñ¥«¥ó¥Ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤â¶¦´¶¤·¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡ÈÂÐºö¡É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²¶¤ÏµÕ¡£¤à¤·¤íÆþ¸ý¤«¤é¹Ô¤±¡Á¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¥É¥ó¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥ó¥Ã¡ª¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï·ë¹½»²¤Ã¤¿¡×¤È½Â¤¤´é¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤é¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£