瀧本美織、「ずーっとB′zが好きです」「尊敬」

女優の瀧本美織（34歳）が、2月13日放送のバラエティ番組「沸騰ワード10」（日本テレビ系）の公式SNS動画に出演。B'zが「ずーっと好き」と明かし、「尊敬しています」と語った。



ドラマ「身代金は誘拐です」に出演している瀧本美織が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組恒例の「沸騰中のものは？」との質問に対して、「ずーっとB'zが好きです」と答え、ファンクラブにも入っており、ライブにも「なかなか行けないんですけれど」行っていると語る。



瀧本はB'zの魅力について「稲葉（浩志）さんの、音楽はすごいロックなのに腰が低い」「ライブでも『お前ら！』とか言っていいと思うんですけど『皆さん、大丈夫ですかー！』みたいな。すごい優しい。尊敬しています」と語った。