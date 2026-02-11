衆議院選挙で大分県内3選挙区で当選した自民党の3人に11日、県選挙管理委員会から当選証書が付与されました。

【写真を見る】衆院選大分選挙区 衛藤氏、広瀬氏、岩屋氏の自民3人に当選証書 決意語る

今回の衆院選大分1区で新人の衛藤博昭さん。大分2区で前職の広瀬建さん、大分3区で外務大臣などを歴任した岩屋毅さんのいずれも自民党候補が当選しました。

11日は県庁で県選挙管理委員会の千野博之委員長から3人に当選証書が付与されました。任期は投開票が行われた8日から4年間です。

（衛藤氏）「思いがたくさん乗った当選証書で、非常に身の引き締まる思い。選挙戦の時に訴えてきた政策ひとつ一つをしっかりと形にしたい。そして、将来に希望を持って暮らせる大分、日本を作っていけるように力を尽くす」

（広瀬氏）「期待をしっかりと背負って、しっかりとした政治を前に進めていくように国民と県民目線を常に自分たちの柱におき、まっとうな政治をしていくことに変わりない」

（岩屋氏）「ある意味少し異質な選挙ではありましたが、ご信任をいただけたことを大変ありがたく光栄に思う。日本を正しく前に進めるために渾身の力を注いでいきたい」

自民党は18日に特別国会を召集する方針を野党側に伝えていて、初日に総理大臣の指名選挙のあと、第2次高市内閣が発足する予定です。